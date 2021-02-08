Как я провёл эксперимент в одном из подъездов Слуцка… Размышления о рекламе, почтовых ящиках и деградации общества

Сегодня многие люди среднего и старшего возраста возмущены издержками прогресса. Они винят развитие информационных технологий и создание всемирной паутины в том, что их дети/внуки/племянники сутками просиживают за играми, не видя жизни и забыв об учёбе. Разумеется, в этом есть своя правда, и это не пустые слова. Существуют примеры из статистики, которые подтверждают зависимость людей, а особенно молодого поколения, от интернета. Причём это проблема не отдельного региона или страны, а глобальная — всего мира. Люди привыкли, что за них будет кто-то думать.

Вот, например, реклама в почтовом ящике. Попросту — спам. Каждый день тебе кладут в ящик информацию о том, что ты должен купить.

Реклама

В середине января решил провести эксперимент у себя в подъезде. Мне надоело выбрасывать ежедневно листовки и буклеты из почтового ящика, и я приклеил на него простенькую бумагу с просьбой не кидать в него рекламу. Стало интересно, будут ли вообще кидать рекламу её разносчики и почтальоны и будут ли соседи бросать листовки в мой ящик. Между прочим, для ненужных бумаг возле почтовых ящиков уборщица поставила картонную коробку — выбрасывай, сколько угодно.

Первыми отличились разносчики сети «Виталюр». Они засунули в ящик целую пачку. Если бы буклеты кидали шутники-соседи, было бы видно: буклеты были бы всунуты по отдельности. А тут, как из типографии — пачкой. С интеллектом и чувством юмора у разносчика «Виталюра» рекламы явно не в порядке. Кстати, возле входной двери на стене висит специальный стенд с кармашками для рекламной продукции. Даже в подъезд заходить не нужно. Нет, не пользуются им разносчики!

Однажды в ящике оказалось аж три листовки. Ну, это явно кто-то из соседей подшутил.

И вот через три недели у кого-то не выдержали нервы. Мою бирку с ящика сорвали. Повезло, что двухсторонний скотч позволил это сделать без порчи почтового ящика. То ли зависть заставила пойти на этот поступок, то ли детская глупость. Не знаю. Но простое желание отказаться от рекламы осуществить не так-то просто!

Вечный вопрос: «Что делать?»

Между прочим, 4 января в Беларуси были внесены изменения в закон о рекламе. Теперь распространители рекламных буклетов и листовок должны прекратить их класть в почтовый ящик по первому требованию собственника этого ящика. Формат требования в законе не уточняется. Возможно, и даже наверняка подойдёт наклейка с надписью «Спам не бросать», которые белорусы начали использовать задолго до выхода закона. Не будешь же с каждой торговой сетью заключать договор…

Кстати! Я прочитал Закон. Есть Статья 10. «Рекламодатель обязан по первому требованию собственника или иного законного владельца ячейки абонентского почтового шкафа или индивидуального почтового ящика незамедлительно обеспечить прекращение размещения (распространения) рекламы в эти ячейку абонентского почтового шкафа или индивидуальный почтовый ящик, а рекламораспространитель — незамедлительно прекратить размещение (распространение) такой рекламы. Данное требование не распространяется на рекламу, размещаемую (распространяемую) в печатных средствах массовой информации или на оборотной стороне извещения о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением».

Отписаться от спама в электронном ящике легко, поэтому в законе и пишут об электросвязи. А как отписаться от спама в реальном почтовом ящике?

Бонус

Скачайте листовки с просьбой не бросать спам в почтовый ящик, распечатайте понравившуюся, пользуйтесь. По ссылке — здесь (.pdf).