Топ-3 популярных мифа о вакцинации от COVID-19

Кейт О’Брайен, руководитель департамента иммунизации ВОЗ, прокомментировала три популярных мифа вакцинации: то, что они якобы вызывают бесплодие, меняют ДНК и вредят человеку. Такую информацию опубликовал TUT.BY.

Миф № 1. Вакцины вызывают бесплодие

«Вакцины, которые мы вводим, не могут вызвать бесплодие. Это слух, который возникал вокруг множества различных вакцин, и он не соответствует действительности. Не существует ни одной вакцины, вызывающей бесплодие».

Реклама

Миф № 2. Вакцина может приводить к изменению ДНК

«Сейчас у нас есть две мРНК-вакцины (речь про Pfizer/BioNTech и Moderna), и мРНК не может превратиться в ДНК. И нет никакого способа, которым мРНК может изменить ДНК наших человеческих клеток.

Матричная РНК — это как бы инструкция для организма по производству белка. Большинство вакцин разрабатывается путём введения белка или небольшого, крошечного компонента вируса, против которого мы пытаемся вакцинировать. Это новый подход, при котором вместо введения этой частички мы даём инструкции нашему собственному телу, чтобы произвести её, а затем начинается реакция естественной иммунной системы".

Миф № 3. Вещества в составе вакцины вредят организму

«Вакцины, которые у нас есть, безопасные. Все компоненты, входящие в состав вакцин, проходят тщательную проверку, чтобы быть уверенными, что все компоненты в текущей дозировке безопасны для людей.

Безопасность — самая важная часть клинических испытаний. Каждая вакцина проходит оценку безопасности, прежде чем будет широко использована. Кроме того, при производстве вакцин осуществляется постоянный контроль качества, так что каждый ингредиент, входящий в состав вакцины, гарантированно безопасен для использования людьми".