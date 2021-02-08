Слуцкая фабрика пошива одежды продала здание, в котором были парикмахерская «Фиалка» и ателье

Здание по улице Ленина, 183 купила предприниматель из Солигорска. Деньги поступили на счёт фабрики 22 января 2021 года.



Об этом «Кур'еру» сообщил Александр Волотович, директор Слуцкой фабрики пошива одежды. Руководитель предприятия не стал озвучивать сумму продажи.

На вопрос о причине продажи Александр Волотович ответил, что у фабрики после объединения с другими предприятиями очень много лишних площадей. На продажу также выставлен, например, «Калейдоскоп», а скоро — КПП в Новодворцах.

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Что стало с парикмахерской «Фиалка»

Позавчера, 6 февраля, всех мастеров перевезли на новое место. Женские отправились в Дом быта. Мужские — частично также в Дом быта, а остальные в «Статус» на Пионерской, 4 (бывший «Локон»). «Все пристроены, никто без работы не остался», — сказал Александр Волотович.

Что будет с ателье и администрацией фабрики

Ателье «Силуэт» и администрация Слуцкой фабрики пошива одежды тоже будут располагаться в Доме быта. Новый владелец дал время для переезда.

Что будет с остальными магазинами, которые арендуют площади в здании на Ленина, 183, пока неизвестно. Один из них — «Планета», где продают товары для сада, огорода и домашних животных.

Напомним, что о продаже здания «Кур'ер» сообщал в ноябре 2020 года, но тогда официально сделку ещё не подтвердили.