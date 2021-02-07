Имитация собственных похорон. Как расслабляются жители Таиланда

В храм Ват Бангна Най на окраине Бангкока ежедневно более 100 человек приходят на собственные похороны. Они берут букет и ложатся в гроб под пение монахов, которые накрывают их белой простынёй.

Тайцы верят, что такой ритуал избавит их от стресса и поможет начать новую жизнь. «Я сейчас на нервах, потому что из-за пандемии я теряю доход, — говорит Нуцаранг Сихард, 52-летний владелец продуктового ларька. — Уверен, что все здесь чувствуют то же самое».

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А 23-летняя Чонлатит Нимименвай решила обмануть судьбу. Гадалка сказала девушке, что её жизнь в опасности, и та решила «умереть» по собственной воле, чтобы переродиться.

Похоронная церемония не бесплатная — участники платят 3,30 доллара за цветы, свечи и одежду, которая является частью церемонии.