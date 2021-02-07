Люди считают недовольное лицо признаком низкого социального статуса. Исследование

Окружающие склонны связывать выражение лица, транслирующее негатив, с более низким социальным статусом человека и наоборот. При этом конкретная эмоция: грусть, страх, отвращение, злость — не имеют решающего значения. Главное, чтобы человек в целом выглядел недовольным. То есть стереотипы о классовых различиях и благополучии влияют на наше восприятие других людей.

К таким выводам пришли учёные из Лондонского университета, пишет PsyPost. Они спросили у 30 человек, какие эмоции, по их мнению, испытывают богатые и бедные люди. После этого — провели эксперимент с участием 675 добровольцев. Им нужно было разделить фотографии людей с разным выражением лица на группы в соответствии с предполагаемым социальным классом.

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«Наши результаты показывают, что выражение эмоций может изменить восприятие социального статуса. Один и тот же человек выглядит как представитель более высокого класса, когда выражает позитивные эмоции, и более низкого, когда — негативные, по сравнению с тем, когда он нейтрален», — сказала Р. Тора Бьорнсдоттир, автор исследования.

Учёные добавили, что мимика — не единственный фактор, влияющий на восприятие окружающих. Также значение имеет привлекательность и одежда. Но пока неясна относительная важность каждого из этих критериев.