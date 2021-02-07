«И дворников жаль, и жильцов…» Жительница спального района про работу ЖЭУ

И дворников жаль, и жильцов… ЖЭУ № 68 четырёх человек — дворников — объединило в бригаду… И должны эти женщины чистить тротуары и подъезды около пяти домов, а это большое количество.

А подъезд 1 дома № 20 за почти 6 месяцев убрали только 1 раз, через заявку на 115.бел. И никакие неоднократные разговоры с главным инженером не приводят к желаемым результатам. Деньги на уборку подъезда и придомовой территории перечисляются регулярно. В 115. бел звоним периодически, но тоже без результата.

Реклама

Спальный район «Зелёного Луга», где проживает много пожилых людей, приходит в состояние запустения: редко косят, плохо убирают, разборных контейнеров мало, мусор после вывоза валяется днями.

Возникает вопрос, если ЖЭУ не в состоянии найти кадры, то, может, надо создавать какие-то иные формы обслуживания населения?

Как я понимаю, в ЖЭУ отсутствует обратная связь с жильцам, нет возможности контроля за качеством работы исполнителей… Система ЖЭУ абсолютно инертна, не прозрачна, бесполезна. Тем более, что, как правило, на любые ремонты, приглашаются (в основном) частные специалисты.

РАНЕЕ. «Поведение людей уже не вписывается ни в какие рамки!» Жительница Слуцка про работу дворников и не только

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».