Эту историю рассказал при жизни случчанин Фёдор Пенязь. Человек с уникальной судьбой — член подпольной группы Петра Маглыша, партизан, боец Красной Армии. После войны жил и работал в Слуцке.

Вот его рассказ.

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«Война застала меня в Минске, где я ожидал получения диплома после окончания автодорожного техникума. Его мне так и не успели выдать. Пришлось возвращаться в своё село Красное, что рядом с Омговичами Слуцкого района. Работы никакой не было. Выручало то, что возил на Слуцкий базар дрова и продавал их. Решил обратиться за помощью к Петру Маглышу, которого знал ещё с довоенных времён. Он предложил мне прописаться в его доме и обещал посодействовать в устройстве на работу в автомастерские. Но с трудоустройством Пётр не торопился помогать.

Тут приходит повестка — заставляют силой идти на службу к немцам. Отказался, не явился в назначенный день в окружную полицию, за что меня крепко побили местные полицаи, а потом дали последний срок на размышление.

Я спросил совета у Петра. Он мне как-то странно ответил: «А что тут такого? Многие служат, и ты иди, да и людям сможешь помочь». Позже дошло, кому смогу помочь. Я-то не знал тогда, что он возглавлял подпольную группу.

Осенью 1942 года я оказался в Омговичской полиции и одновременно работал на подпольщиков.

Как и раньше, часто бывал в Слуцке, приходил на явочную квартиру, приносил сведения о планах немцев и полицейских, а партизанам передавал оружие, медикаменты и листовки.

Как-то сообщил подпольщикам, что в одной из деревень полицейские собираются устроить гулянку и что я в числе приглашённых. Меня внимательно выслушали и настоятельно посоветовали не ходить на это мероприятие. Пришлось сослаться на болезнь и отказаться.

Ночью на дом, где веселились полицейские, партизаны совершили налёт. Всех немецких прислужников побили. Во время боя загорелась хата. Её хозяйка подняла страшный вой и потребовала от партизан, чтобы те помогли спасти хотя бы имущество. Первое, что по её настоянию вынесли из горящего дома, — это был большой и тяжёлый сундук, затем вытащили из огня всё остальное.

Утром следующего дня на пороге моего дома неожиданно появился один из полицейских, участвовавших в гулянке, и сказал: «Ну, Федя, ты как знал, что беда будет. Наших ведь всех партизаны убили, а меня подруга выручила, спрятала в сундуке. Там и отсиделся. Везучие мы с тобой».

Уже позже я узнал подробности этой истории. Никто из партизан в сундук заглянуть не додумался, полицейский так там и отсиделся.

А его слова насчёт везения оказались для меня пророческими. Всю нашу подпольную группу арестовали весной 1943-го. Держали и допрашивали в слуцкой тюрьме. Потом решили перевезти в Минск. В районе деревни Самохваловичи мы решили бежать. Живым уйти удалось только мне.

Был в партизанах, после освобождения прошёл проверку в СМЕРШе и был зачислен в подразделение госбезопасности. Воевал на территории Польши с местными бандами и отступавшими немцами из района Кёнигсберга".