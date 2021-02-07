Происшествия на выходных: провалившиеся под лёд и погибшие в ДТП

Одним абзацем. Случчанка сообщила в «Кур'ер», что в воскресенье, 7 февраля, в Слуцке ребёнок провалился под лёд почти по грудь. Он самостоятельно выбрался. Это произошло на речке в 11-м городке.

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В Любанском районе Hyundai переехал лежащую на дороге женщину

В пятницу около 20.00 в деревне Малые Городятичи Любанского района 45-летний водитель Hyundai переехал 67-летнюю местную жительницу, которая лежала на дороге. Женщина умерла на месте. По предварительной информации, она была пьяна и без фликера. TUT.BY

В Берёзовском районе водитель насмерть сбил 25-летнюю девушку и скрылся

В Минске работники МЧС спасли рыбака

Задержан администратор каналов «Серый Кот», «Хата Белсата» и «Денисовская»

В 8.45 в субботу на трассе в Берёзовском районе водитель сбил 25-летнюю жительницу Берёзы и скрылся. Девушка умерла на месте. Вечером этого же дня появилась информация, что в Каменце водителя задержали. Это 21-летний житель Минской области, который управлял грузовиком «Мерседес Бенц 410D». Сейчас он фигурант уголовного дела.Утром 6 февраля на акватории реки Свислочь возле площади Парижской Коммуны тонул 57-летний рыбак. Когда приехали спасатели, мужчина находился в воде в 20 метрах от берега. Прохожий помогал ему держаться на плаву с помощью деревянных брусьев. Работники МЧС вытащили рыбака на берег и передали медикам.

Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 29-летнего минчанина, который администрировал Telegram-каналы «Серый Кот», «Хата Белсата» и «Денисовская». Опубликовано видео, где молодой человек на фоне государственного флага говорит, что раскаивается в своих действиях. Утверждается, что он «оказывает содействие оперативникам в рамках проводимой проверки». REFORM.BY

В России белорусский дальнобойщик выехал на «встречку». Погибли люди

Вечером в пятницу, 5 февраля, в Ростовской области России на трассе произошла авария. По предварительной информации, 37-летний водитель фуры «Вольво» не справился с управлением, пробил отбойник и выехал на «встречку». Там он столкнулся с другой фурой — «Мерседес». От удара «Мерседес» распался на части, его 48-летний водитель погиб на месте, а пассажир позже умер в больнице. Водитель «Вольво» попал в реанимацию. Известно, что он из Минской области, у него две несовершеннолетние дочки. TUT.BY