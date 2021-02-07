В Слуцке ребёнок провалился под лёд, когда ходил по кромке полыньи

Это произошло сегодня в 15.30 на речке в 11-м городке. Ребёнок, мальчик или девочка, топал ногой по льду. Он треснул — подросток провалился почти на уровень груди. Я очень перепугалась.

Сразу высунулась в окно, чтобы посмотреть, есть ли кто поближе. По тропинке шла женщина, я ей крикнула. Она побежала туда, но ребёнок уже сам вылез. Слышала, как женщина сказала: «Беги быстрее домой!».

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Рядом были ещё два ребёнка с ледянками. Видимо, они катались на горке без взрослых. Хорошо, что всё обошлось.

Я просто снимала зимний вид из окна. Когда всё произошло, конечно, бросила телефон и стала звать на помощь. Родители, не оставляйте детей без присмотра!

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