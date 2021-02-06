Как говорить с ребёнком о смерти? Брать ли на похороны? Ответы психологов на непростые вопросы

Полностью игнорировать тему смерти в общении с детьми сложно. В период эпидемии чаще обычного стали распространяться печальные новости. У кого-то умер учитель, у кого-то сосед, а кто-то потерял близкого человека. Как рассказать об этом ребёнку? Психологи дали подробные рекомендации.

По словам Анны Лукановой, психолога, в последнее время она часто сталкивается в своей практике с вопросом, как сказать ребёнку, что умер близкий для него человек. Более того, у родителей порой возникают сомнения: нужно ли вообще говорить? Тут ответ однозначный: «Да, нужно».

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— Если дети не узнают об этом от вас, они в любом случае будут испытывать тревогу и потеряют ощущение безопасности. Даже если вы будете тщательно скрывать свои переживания, они будут чувствовать их на бессознательном уровне.

Как построить сам разговор? Найдите место и время. Желательно, чтобы это было утро или день, когда вы сможете быть рядом с ребёнком до вечера. Не оставляйте эту тему на вечер, потому что ребёнок должен успеть её хоть немного переварить. Не говорите с ним об этом в пути, по дороге в магазин, при чужих людях, как бы вскользь. Пусть это будет место, где вы сможете находиться рядом с ребёнком, обнять его, посидеть рядом, посмотреть ему в лицо.

Сообщить эту новость необходимо взрослому, которому ребёнок доверяет. Своим клиентам я советую сказать всё как есть, но детским языком.

Дальше вы должно быть готовы отвечать на вопросы, их будет немало. Постарайтесь ответить на всё, честно и искренне. Например, на вопрос, а где умерший теперь? Отвечайте: на небесах, у Бога, переселился в другое тело — любой вариант, который вам ближе. Если версии нет, признайтесь ребёнку, что не знаете, что людей ждёт после смерти, но этот человек навсегда останется в наших сердцах. Будьте готовы побыть с чувствами ребёнка. Если он заплачет, не успокаивайте его со словами: не надо плакать. Это запрет на проживание одной из стадий горевания, причёем очень важной и необходимой. Скажите, что плакать это хорошо, что вам тоже очень грустно. Если у самих подступают слёзы, не сдерживайтесь. Покажите личным примером, что это нормально и плакать нужно.

Скажу вам честно: для детей процесс осознания смерти проходит легче, чем для взрослых. Самое важное донести ребёнку, что это нормально — плакать, злиться, винить себя или окружающих, грустить и в конечном итоге принимать ситуацию.

Ещё раз напомню стадии проживания горя: шок, отрицание, злость, вина, торг, депрессия, принятие. Это процесс проживания любой утраты. Стадия шока самая короткая, остальные могут время от времени возвращаться и проживаться заново.

Не скрывайте от ребёнка факт смерти близких и значимых для него людей. Эта тайна будет всю жизнь сопровождать его, влиять на его историю и судьбу.

В помощь родителям я могу порекомендовать книгу Каролин Эльячефф «Затаенная боль». Она как раз о проживании совсем маленькими детьми утраты самого близкого человека. Тяжёлая книга, скажу честно. Но она очень хорошо показывает, как влияет на ребёнка не прожитая им утрата.

Ещё один текст от Марины Травковой, психолога, стал очень популярным в соцсетях. В нём по пунктам говорится о том, как сказать ребёнку о смерти близкого человека. Публикуем советы в сокращённом варианте.

1. Почему важно говорить правду?

Как показывает жизнь, все варианты вроде «Папа/мама уехали в командировку на полгода» или «Бабушка пока переехала в другой город» чреваты тем, что:

— Ребёнок просто не поверит или решит, что вы что-то недоговариваете. Детская фантазия богата, а создаваемые ею страхи для ребёнка вполне реальны. Реальное горе понятнее и легче, чем все те ужасы, которые может придумать ребёнок.

— Правду ребёнку скажут «добрые» дяди-тети, другие дети или сердобольные бабушки во дворе. И неизвестно, в какой форме это случится. Но к горю добавится также ощущение того, что родные люди ему лгали.

2. Кто должен сказать?

Близкий и родной ребёнку человек, самый родной и близкий из всех оставшихся; тот, кто жил и будет дальше жить с ребёнком; тот, кто хорошо знает ребёнка.

Второе условие: человек этот должен держать себя в руках, чтобы говорить спокойно, не сорваться на истерику или неудержимые слёзы (те слёзы, что наворачиваются на глаза, не помеха). Ему придётся договорить до конца и ещё побыть какое-то время с ребёнком, пока тот осознает горькую новость. Для выполнения этой задачи выберите время и место, когда вы будете «в ресурсном состоянии».

3. Как именно говорить?

Если ребёнок маленький, обнимите его или возьмите на колени. Подростка можно приобнять за плечи или взять за руку. Главное, чтобы этот контакт не был ребёнку неприятен и чтобы он не был чем-то из ряда вон выходящим.

Скажите коротко и просто: «У нас случилось несчастье, мама умерла» или «Дедушка болел, и врачи не смогли помочь. Он умер». Не говорите «ушла», «уснула навеки», «покинула» — это всё эвфемизмы, которые ребёнку не очень понятны. Дальше сделайте паузу. Больше говорить не надо. Все, что ребёнку ещё понадобится знать, он спросит сам.

4. О чём дети обычно спрашивают?

Маленьких детей могут интересовать технические подробности. Закопают или не закопают? А черви его будут есть? И потом вдруг спросит: «А на мой день рождения он придёт?» Или: «Умер? А где он сейчас?»

Не удивляйтесь, не возмущайтесь, не считайте, что это признаки неуважения, какой бы странный вопрос ребёнок не задал. Маленькому ребёнку трудно сразу понять, что такое смерть. На вопросы отвечайте сообразно собственным представлениям о жизни после смерти, но не пугайте. Не говорите, что «это за грехи, в наказание», избегайте объяснения, что это «как уснул и не проснулся», ребёнок может начать бояться спать или караулить других взрослых, чтобы не спали, а то вдруг не проснутся.

Как правило, дети спрашивают с тревогой: «А ты тоже умрёшь?» Отвечайте честно, что да, но не сейчас и не скоро, а потом, когда ты будешь большой-большой. Обратите внимание ребёнка на то, что у ребёнка есть другие родственники, друзья, что он не одинок, что его любите не только вы.

5. А что делать потом?

Просто посидите в тишине. Если ребёнок убежал в свою комнату, не идите за ним сразу. Посмотрите, чем он занят через некоторое время. Чтобы он ни делал, постарайтесь определить, хочет ли он вашего присутствия. Иногда люди имеют право на горевание в одиночестве, даже очень маленькие. Но это следует проверить.

Если ребёнок уселся играть или рисовать, потихоньку присоединитесь и поиграйте или порисуйте с ним вместе. Не предлагайте ничего, играйте/действуйте по его правилам, так, как ему нужно. Если он плачет, попробуйте обнять/утешить. Если отталкивает, скажите «я рядом» и посидите рядом, ничего не говоря и не делая. Если ребёнок хочет побыть один, просит вас выйти из комнаты или отходит от вас, пусть побудет.

Не меняйте в этот день и вообще в первое время привычный распорядок дня. Перед сном посидите с ребёнком подольше или, если потребуется, пока не уснёт. Разрешите оставить включённым свет, если он боится. Расскажите ему, какой будет жизнь дальше: что будет завтра, послезавтра, через неделю, через месяц. Известность успокаивает. Стройте планы и выполняйте их.

6. Брать ли на похороны и поминки?

Делайте это только в том случае, если:

Во время всех этих церемоний рядом с ребёнком будет человек, которому ребёнок доверяет и который сможет заниматься только им: вовремя увести, если ребёнку станет страшно, успокоить, если тот заплачет, сможет спокойно объяснить ребёнку, что происходит, и защитить (если понадобится) от слишком настойчивого соболезнования.

Вы уверены, что они (похороны или поминки) пройдут в более-менее умеренной атмосфере (чья-нибудь истерика может ребёнка напугать).

Ребёнок сам этого хочет. Об этом его вполне можно спросить: как он хотел бы попрощаться? Пойти на похороны (рассказ, как это будет) или, может быть, ему лучше потом сходить с вами спокойно на могилу?

7. Сколько ребёнок будет горевать?

В среднем период острого горя тянется 6−8 недель. В это время не пытайтесь заменить умершего, делать с ребёнком то, что обычно делал покойный. Скорее всего, это будут те самые моменты, когда тоска по ушедшему будет острее обычного.

Отнеситесь терпимо к раздражительности, плачу, гневу или желанию ребёнка побыть в одиночестве.

Не избегайте разговоров о смерти. По мере «обработки» этой темы у себя в голове ребёнок будет подходить к вам и задавать вопросы. Тема смерти может появиться в его играх (например, он будет хоронить игрушки), в рисунках. Не пугайтесь этого. Бывает, что ребёнок вдруг начинает говорить что-то злое или нехорошее о покойном (особенно если у умершего был выбор, например, при самоубийстве). Не запрещайте ребёнку выражать свой гнев. Пусть выговорится и только потом говорите ему, повторяйте, что покойный не хотел его оставлять, но так вышло. Никто не виноват. Умерший его любил и, если бы мог, никогда бы не оставил.

Если спустя 6−8 недель после смерти близкого ребёнка не оставляют страхи, если он мочится в постель, скрипит зубами во сне, сосёт или грызет пальцы, крутит и/или рвёт на себе брови или волосы, раскачивается на стуле, подолгу бегает на цыпочках, боится оставаться без вас где-либо даже на короткое время — всё это сигналы для обращения к специалистам.