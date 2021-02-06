Как в сказке: муж и жена отметили 70-ю годовщину свадьбы и умерли в один день

В американском штате Огайо муж и жена умерли в один день через три недели после празднования 70-й годовщины свадьбы, пишет lenta.ru со ссылкой на People.

В конце декабря 2020 года 87-летняя Ширли Мик и 89-летний Дик Мик почувствовали себя плохо. 8 января они сдали тест на COVID-19 и получили положительный результат. Пожилых людей сразу госпитализировали.

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В больнице состояние пары ухудшалось. Родственники попросили врачей разрешить мужу и жене провести последние минуты жизни вместе. 16 января Ширли и Дика перевели в одну палату и сдвинули их койки. Супруги держались за руки, Ширли положила голову на плечо Дика, медперсонал тихо включил в палате любимые песни супругов. Ширли умерла первой, а спустя несколько минут и Дик.

«Они ушли красиво. Их история любви длилась годами и закончилась, как в сказке. Наши сердца разбиты, но мы спокойны, зная, что они теперь вместе навсегда», — написали родственники пары в некрологе.