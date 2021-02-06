Автор с псевдонимом Klod Mande смешивает кадры из советских и голливудских фильмов. И выглядит это безумно (подборка работ)

Автор с псевдонимом Klod Mande просто гениально смешивает героев российского и голливудского кино в одном кадре, создавая свой собственный безумный киномир, где всё сочетается практически идеально. Очередную подборку его работ опубликовал twizz.ru.
1. Обидно, слушай… Честное слово, ничего ж не сделал — только вошëл…
«Кавказская пленница» + «Убить Билла»
2. А где бабуля?
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» + «Карты, деньги, два ствола»
3. Нечего было посох трогать
«Морозко» + «Терминатор 2».
4. Тайна раскрыта. Расходимся
«Вспомнить всё» + «Давай поженимся» + Гарик Харламов + Лариса Гузеева.
5. Ишь ты, орган движения они лечили! Поотрубать бы вам к чëртовой матери эти органы-то!
«От заката до рассвета» + «Любовь и голуби».
6. В наладчики у нас не хотят идти, потому что мало платят
«Москва слезам не верит» + «Терминатор 2».
7. Юридически вся эта операция — всего лишь мелкое хулиганство
«Пила» + «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».
8. Говорят, царь ненастоящий!
«Иван Васильевич меняет профессию» + «Терминатор».
9. Нет такого мужа, который не мечтал бы хоть на час стать холостяком…
«Бриллиантовая рука» + «Удачи, Чак!»
10. Трах-тибидох-фаталити!
Гарри Поттер + Брюс Ли.
11. Аквамен Борщов А. Н
«Аквамен» + «Афоня».12. В любимое дело нужно уходить с головой
«Джентльмены удачи» + «Привидение».
13. Кто Миу Уоллес танцует, тот её и откачивает
«Кавказская пленница» + «Криминальное чтиво».
14. У поганых болот чьи-то зомби встают
«Бриллиантовая рука» + «Ходячие мертвецы».
15. Операция «Ы»: чтоб никто не догадался
Джеймс Бонд + «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».