Автор с псевдонимом Klod Mande смешивает кадры из советских и голливудских фильмов. И выглядит это безумно (подборка работ)

Автор с псевдонимом Klod Mande просто гениально смешивает героев российского и голливудского кино в одном кадре, создавая свой собственный безумный киномир, где всё сочетается практически идеально. Очередную подборку его работ опубликовал twizz.ru.

1. Обидно, слушай… Честное слово, ничего ж не сделал — только вошëл…

«Кавказская пленница» + «Убить Билла»

2. А где бабуля?

«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» + «Карты, деньги, два ствола»

3. Нечего было посох трогать

«Морозко» + «Терминатор 2».

4. Тайна раскрыта. Расходимся

«Вспомнить всё» + «Давай поженимся» + Гарик Харламов + Лариса Гузеева.

5. Ишь ты, орган движения они лечили! Поотрубать бы вам к чëртовой матери эти органы-то!

«От заката до рассвета» + «Любовь и голуби».

6. В наладчики у нас не хотят идти, потому что мало платят

«Москва слезам не верит» + «Терминатор 2».

7. Юридически вся эта операция — всего лишь мелкое хулиганство

«Пила» + «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».

8. Говорят, царь ненастоящий!

«Иван Васильевич меняет профессию» + «Терминатор».

9. Нет такого мужа, который не мечтал бы хоть на час стать холостяком…

«Бриллиантовая рука» + «Удачи, Чак!»

10. Трах-тибидох-фаталити!

Гарри Поттер + Брюс Ли.

11. Аквамен Борщов А. Н

«Аквамен» + «Афоня». 12. В любимое дело нужно уходить с головой

«Джентльмены удачи» + «Привидение».

13. Кто Миу Уоллес танцует, тот её и откачивает

«Кавказская пленница» + «Криминальное чтиво».

14. У поганых болот чьи-то зомби встают

«Бриллиантовая рука» + «Ходячие мертвецы».

15. Операция «Ы»: чтоб никто не догадался

Джеймс Бонд + «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».