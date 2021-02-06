Эхо недели: приговор Неронскому, рост цен на лекарства и смерть Анатолия Куприяненко

На этой неделе случчане вспоминали бывшего директора Слуцкого сахарорафинадного комбината Анатолия Куприяненко, который покинул этот мир 28 января. Блогеру Неронскому вынесли приговор. Аптеки подняли цены на лекарства. Об этих и других событиях — в нашем обзоре за неделю.

Политика

Во вторник блогера из Слуцка Владимира Неронского приговорили к 3-м годам лишения свободы. Его признали виновным в оскорблении госслужащего, а также по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них».

лишения свободы. Его признали виновным в оскорблении госслужащего, а также по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них». 13 человек от Слуцкого района поедут на Всебелорусское народное собрание. Нашли информацию о них и фото .

. Юрист Анастасия Лойко объяснила, что будет, если БЧБ флаг признают экстремистским.

Экономика

В Беларуси изменился НДС на лекарства и медицинские изделия, поэтому аптеки подняли цены. В большинстве случаев — на 10%. Теперь чиновники рекомендуют им снизить цены обратно. Кстати, стали дороже не только лекарства. «Кур'ер» выяснил, как подорожала «продуктовая корзина» за 5 месяцев. В Беларуси обновили налоговый кодекс и ввели изменения для ИП. Беларусбанк начал выдавать ипотеку на жильё. Процентная ставка — 21% годовых. Максимальный срок кредитования — 20 лет.

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В 2020 году Слуцкий район использовал 192,7 млн рублей инвестиций в основной капитал. Почитайте, на что пошли эти деньги.

Распределили бюджет Слуцкого района на 2021 год. Вот, какие сферы получат больше, а какие — меньше. Кстати, в доход бюджета идут и штрафы. Почитайте, как за пять лет пополнился слуцкий бюджет за счёт штрафов и удержаний.

Многие здания в Слуцком районе продают или уже продали. Например, нашёл нового хозяина знаменитый 21-й универсам. А вот, почему продаётся столовая № 5, которая напротив закрытого консервного завода.

В городе и районе

28 января умер бывший директор Слуцкого сахарорафинадного комбината Анатолий Куприяненко. Добрые слова и свои воспоминания о нём передал «Кур'еру» ветеран предприятия Осип Дапиро.

Ещё одна потеря — ушёл из жизни Валентин Люцко, работник сферы торговли Слуцка. О нём рассказывает дочь Наталья .

. О приятных новостях. Больше двухсот маленьких случчанок борются за звание самой красивой девочки Беларуси. Они отправили анкеты на онлайн-конкурс.

Новости автобусного парка: с 22 февраля изменят расписание движения некоторых городских автобусов. Смотрите новое расписание .

. «Кур'ер» сфотографировал дома, где в 2020 году сделали капитальный ремонт. Посмотрите, как они выглядят .

. Пожилой женщине из деревни под Слуцком выслали в конверте $ 100. Оказалось, что этого нельзя было делать.

Коронавирус

Уроженец Слуцка Давид Кантровиц перевёл для читателей «Кур'ера» статью The New York Times. Там эксперты дают рекомендации, что делать людям после прививки от коронавируса.

Происшествия

В воскресенье 31 января в деревне Красное Село Слуцкого района сгорел жилой дом. Внутри спасатели нашли 60-летнего мужчину. Он погиб.

Ещё один дом сгорел в Весее 4 февраля. Люди не пострадали.

4 февраля. Люди не пострадали. Вечером в четверг в Житковичском районе нашли двух заблудившихся в лесу рыбаков из Слуцка.

из Слуцка. Жителю Слуцка, который по неосторожности убил парня на «Нон-Стопе», дали 1,5 года «химии» .

. Мужчина из Слуцкого района, по сообщению милиции, совершил 2 угона и около 10 краж в трёх близлежащих районах.

Почитать и посмотреть

В честь юбилея Слуцкого сыродельного комбината «Кур'ер» рассказал немного о его истории и о том, какая его продукция больше всего нравится случчанам. О профессии бармена, её печалях и радостях поведал уроженец Слуцка Глеб Кизин.

Также «Кур'ер» опубликовал рассказ в 14-ти частях «Мои воспоминания с зоны» Владимира Дамеля. Это увлекательное чтение для долгого зимнего вечера. Ещё один маленький рассказ про свою бабушку написала Валентина Бобко-Алешкевич.

Наша сотрудница в очередной раз проехалась по деревням Слуцкого района и привезла оттуда снежную фотоподборку. А вот — видео из прошлой поездки по маленьким деревням. В новой подборке ретро-фотографий вы можете увидеть, как выглядел Слуцк до эпохи сэндвич-панелей и пластика.

Не забывайте посмотреть и нашу рубрику о животных. Вдруг там вы увидите своего будущего лучшего друга! В этот раз хозяев ищут общительный кот Зефир, ласковая кошка Василиса и активная Юся.

Народные новости

Случчане продолжают использовать «Кур'ер» как площадку для выражения мнений. Юлия поделилась своими размышлениями о состоянии «Слуцкого Агросервиса». Анна Василевич на страницах женского журнала «Лампа» рассказала, как завидовала подруге, у которой был опекающий папа.

Случчанка Наталья продолжила обсуждать тему о пенсиях. Евгений рассказал, как поспорил с отцом из-за Навального. Любовь предположила, какой бизнес был бы успешен в Слуцке сейчас. А Кира посетовала на жильцов, которые подкидывают работы и без того загруженным дворникам.