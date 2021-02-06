В чём разница между мозгом осторожного и рискового человека. Рассказываем

Международная группа неврологов нашла различия в работе мозга рисковых и осторожных людей. Учёные утверждают, что генетические основы рискованного поведения связаны с измененной нейроанатомией. К такому поведению относится в том числе часто употребление алкоголя и постоянное превышение скорости.

Исследователи изучили работу мозга 25 000 человек. Оказалось, в мозге нет единой зоны, отвечающий за риск — в процессе задействованы сразу несколько областей.

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Отличия заметили в зонах, ответственных за «гормоны счастья», в миндалевидном теле, которое контролирует эмоциональную реакцию на опасность, а также в области, регулирующей поощрение. У людей, которые вели рисковый образ жизни, в этих зонах было меньше серого вещества.

Авторы работы считают, что их исследование важно как для медицины, так и для экономики. Только в США рисковое поведение обходится бюджету в 600 млрд долларов в год.