В Житковичском районе спасатели нашли в лесу заблудившихся рыбаков. Ими оказались жители Слуцка

Вечером в четверг, 4 февраля, в службу спасения по телефону 101 поступило сообщение, что в лесном массиве возле деревни Ляховичи Житковичского района потерялись два человека.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, на поиски потерявшихся мужчин направили спасателей пожарного аварийно-спасательного поста № 13 Житковичского районного отдела по ЧС, работников Житковичского РОВД и ГЛХУ «Житковичский лесхоз».

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«По прибытии на место мы установили, что двое мужчин (1983 г. р. и 1990 г. р.), проживающие в Слуцке, ловили рыбу на озере Червоном, после чего около 17.00 направились к автомобилю и заблудились», — пояснил командир отделения Юрий Ржеуский.

Вскоре потерявшихся мужчин нашли. Их состояние удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждаются.