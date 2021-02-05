На каких деревьях под Слуцком растут «ведьмины мётлы». И ещё кое-что о Бабе Яге

В старину у славян 5 февраля был Днём почитания Бабы Яги. Правда, раньше её называли Баба Йога (от глагола «ягать» — вопить, бушевать). Из сказок все знают злую старушку с метлой, на которой она летает с визгом и шумом. Хочу рассказать, откуда взялась эта метла.

Вживую эту старую каргу вряд ли кто видел, а вот её «транспортное средство» можно обнаружить и в наших краях. Я дважды встречал в слуцких лесах это редкое явление — «ведьмину метлу».

Испокон веков люди верили, что колдуньи выращивают на деревьях мётлы для своих магических полётов. Считалось, что такие таинственно сплетённые клубки-кустики обладают сверхъестественной силой, и поэтому их опасались.

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Люди верили, что там обитает «дворовой» (помощник домового), который заправляет делами вне жилища. В Финляндии, например, деревья, где возникли «ведьмины мётлы», оберегаются законом и туда даже водят экскурсии. Северные народы считают это «местом силы» — точкой с мощной энергетикой. В народе необычное образование называли ещё и «вихорево гнездо», которое якобы возникало в древесной кроне во время бури. Считалось, что если к нему прикоснуться, то вас обойдут все опасности. Сгусток небольших побегов на дереве издали можно принять за огромное гнездо птицы. Этот моток веточек порой достигает больших размеров и притягивает внимание своей необычностью. Дерево с такой «метлой» не подчиняется естественным законам растительного мира. Возникновение этой аномалии до сих пор остаётся в какой-то мере загадкой. Кстати, существует мода выращивать миниатюрные хвойные деревья из «ведьминой метлы». С помощью прищипки неестественного клубка веточек на здоровый черенок можно получить растение в стиле бонсай — карликового деревца. У любителей даже появилось целое направление — «метловодство». Они специально разыскивают аномалии на деревьях, а потом их прививают на соответствующую породу. Вырастить такие растения очень трудно из-за сложности прививки, поэтому стоят они дорого.

Между прочим, в саду и на огороде тоже может появиться химера на плодовых деревьях, ягодных кустах и даже на ботве картофеля. Советую сразу удалять эти образования, так как они снижают урожайность. Не путайте «ведьмину метлу» с омелой, которая является иноземным паразитом. И о ней я уже рассказывал.