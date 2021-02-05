Зимняя распродажа и новое поступление товаров в универмаге «Слуцк»

В универмаге «Слуцк» началась ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА!
Скидки действуют ежедневно!
Обувь, верхняя одежда (пальто, куртки), головные уборы зимнего ассортимента для взрослых — со скидкой 20%, для детей — 10%.
- В секции «Товары для уюта» поступление постельного белья и тканей г. Барановичи, столового белья «Моготекс»
- Обновленный ассортимент женской одежды ЗАО «Калинка"-весенне-летние модели.
- Хороший выбор сувениров ко Дню всех влюбленных в секции «Сувениры» и «Посуда»
Мы рады нашим покупателям!
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568