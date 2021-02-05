Пожилой женщине из деревни под Слуцком выслали $ 100 в конверте, а на таможне их вынули. Теперь пенсионерка ждёт решения суда

Пожилая женщина, данные которой мы не называем по её просьбе, родилась под Слуцком. Большую часть жизни она жила и работала медсестрой в Узбекистане. А в старости вернулась в родительский дом.

С ней «Кур'ер» познакомился, когда в очередной раз (4 февраля) отправился в поездку по деревням Слуцкого района, чтобы рассказать о нашем издании и поговорить с сельскими жителями. Пенсионерка поделилась, что живёт она одиноко и трудно: в доме нет водопровода, канализации и газа. Женщине приходится готовить на электроплитке. На новую газовую плиту нет денег. Старой она воспользоваться не может, так как срок эксплуатации давно истёк, а из-за этого ей не возят баллоны. Пенсия — чуть больше 200 рублей.

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Случчанка говорит, что как-то прочитала в газете «Аргументы и факты», что в письмах можно пересылать валюту до $ 200. Возможно, речь идёт вот об этой заметке 2017 года. Там сказано, что «пересылка физическими лицами иностранной валюты в Республику Беларусь допускается только в письмах с объявленной ценностью в сумме, не превышающей в эквиваленте 200 долларов США».

Неправильно поняв информацию, бабушка передала близким, что деньги можно послать в обычном конверте. В конце декабря ей из Узбекистана по почте выслали открытку «С Новым годом» и $ 100.

Однако пришла случчанке только открытка. А сразу после неё — акт с таможни. Из него следует, что конверт вскрыли, а купюру изъяли, так как пересылка валюты запрещена.

Примерно через месяц после этого ей пришло с таможни уведомление. Из него следует, что письмо со $ 100 подпадает под ч. 2 ст. 14.1 КоАП. Это «Перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через таможенную границу Евразийского экономического союза с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием тайников либо других способов, затрудняющих их обнаружение, или с приданием одним товарам вида других товаров, а равно покушение на такое перемещение». Лицо, подлежащее ответственности, не установили. Поэтому материалы дела направили в суд в Минске. Судья должен будет принять решение «об обращении в собственность государства предмета административного правонарушения», а именно банкноты в $ 100. Теперь пенсионерка ждёт ответа.