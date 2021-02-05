В Солигорском районе погибли около 20 лебедей. Почему это случилось

Вблизи деревни Погост-2 нашли около двадцати особей лебедей, вмёрзших в озеро. Они стали жертвами морозов. Об этом написал «Электронный Солигорск».

Водоём вблизи деревни Погост-2 — это пруд Марковщина площадью 24,46 га. Решением Солигорского райисполкома № 163 от 7 августа 2009 года он был передан в аренду учреждению «Солигорская районная организационная структура» Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов». Срок аренды — 10 лет, по истечении этого времени арендатор сменился.

Реклама

— Да, этот пруд мы арендовали в течение десяти лет, — рассказали в учреждении «Солигорская районная организационная структура» РГОО «БООР». — В том пруду действительно группировалась основная масса лебедей Солигорского района. Держались птицы в центре водоёма. За счёт того, что активно двигались, бывало, вода не замерзала даже в сильные морозы.

Также в наши задачи входила забота о водном объекте и обитателях водоёма. Например, в сильные морозы, когда лёд сковывал водную гладь и рыба могла задохнуться, нам приходило предписание. И мы рубили лунки, чтобы не было замора рыбы. В настоящее время этот пруд арендует другая компания.

В июле 2020 года состоялся аукцион. В качестве лотов были выставлены пруды «Сковшинское» и «Марковщина». В условиях описывалось, что договор аренды может быть заключён на срок от 5 до 25 лет. Решением Солигорского райисполкома пруд «Марковщина» был передан в аренду ОАО «Трест Шахтоспецстрой».

Что говорят экологи?

В Солигорской районной инспекции Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказали, что в текущем году обстановка вблизи пруда «Марковщина» беспокойства не вызывала: атмосферный воздух в норме, предрасположенности к заморным и морным явлениям нет. Отборы проб проводятся регулярно. По поводу бедствующих лебедей обращений не поступало.

Что же могло случиться с лебедями?

Ни в одной организации конкретных ответов нет. В дикой природе свои законы. Ответы сводились к тому, что, к сожалению, не все птицы, животные выживают зимой.

Страшен ли мороз лебедям?

Представитель общественного объединения «Ахова птушак Бацькаўшчыны» пояснил, что мороз птицам не страшен. Перья и толстый слой жира позволяют не замерзать даже в сильные морозы. Клюв и лапы у пернатых не замерзают. А вот что может погубить птиц — это голод. Дикие лебеди прекрасно добывают корм самостоятельно. Даже в сильные морозы. За день они способны пролететь сотню километров в поисках еды и незамёрзшего участка водоёма.

Беспокойство вызывают особи, которых подкармливают люди. Навыки добывания пищи утрачиваются. Птицы привыкают, что еда всегда есть. Наступают морозы, людей нет, еды нет. И это проблема. Поэтому не стоит кормить птиц. А если кормите, то нужно это делать регулярно. Особенно в морозы. Но ни в коем случае не хлебом и батоном. Для лебедей это, может, лакомство, но такое питание не обеспечивает достаточной энергии и витаминов. Подкармливать можно овсяными хлопьями, ячменём, пшеницей либо мелко нарезанными овощами (морковка, капуста, свёкла).

По поводу гибели лебедей собеседник предположил: если рыбаки их не подкармливали, возможно, лебеди стали жертвами хищников. Не исключено, что и людей.