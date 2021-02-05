На трассе под Слуцком водитель BMW X5 съехал на обочину и сломал локоть

В четверг, 4 февраля, водитель BMW обгонял проезжавшую машину на трассе Минск-Микашевичи в Слуцком районе и не справился с манёвром. Он съехал на обочину дороги, врезался в насыпь и сломал локоть.

Ирина Сапунова, старший инспектор отдела агитации и пропаганды Госавтоинспекции УВД Минского облисполкома, сообщила, что происшествие случилось около 8.20 на 121-м км трассы Р23, в границах Слуцкого района.

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Как пишет МЛЫН. BY, 29-летний местный житель ехал на BMW X5 из Слуцка в сторону Солигорска. Водитель обгонял проезжавшую машину, не справился с управлением, съехал на левую по ходу движения обочину и врезался в противолёдную насыпь.

По словам старшего инспектора, в результате аварии случчанин получил перелом левого локтевого сустава. Он госпитализирован.

«Прошу водителей учитывать непростые дорожные условия, которые сейчас сложились, и лишний раз подумать, прежде чем совершать сложные манёвры на дорогах, в том числе обгоны», — сказала Ирина Сапунова.