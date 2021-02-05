Какие проблемы волновали случчан этой зимой и о чём они рассказывали «Кур'еру». Короткий обзор

Ежедневно случчане пишут и звонят в редакцию «Кур'ера». Мы посмотрели, какие темы волновали жителей нашего района этой зимой. За декабрь и январь в редакцию поступило около 60 обращений.

Больше всего обращений было на тему пенсий и пенсионного возраста. Жители города и района писали, что пенсии маленькие, и после покупки лекарств им мало что остаётся на жизнь. Говорили о том, что невозможно обеспечить безбедную старость. Делились опытом, как можно накопить на дополнительную пенсию. Показывали на своём примере, что пенсионерам трудно найти работу из-за дискриминации по возрасту.

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Коммунальные проблемы также в числе распространённых обращений. Читатели сообщали нам, что коммунальщики не убирают мусор возле дома и в подъезде. Рассказывали, как дом многодетной семьи затопило стоками с дороги. Случчан волновала и проблема повсеместной установки видеокамер на жилые дома без согласия жильцов. А пенсионерка из Слуцка рассказала, как замерзает одна в холодном доме.

Читатели рассказывают и о случаях, свидетелями которых они стали. К примеру, о том, как мальчик, катаясь с горки возле ДК, влетел в ограждение. Жительница Слуцка рассказала о парне, который спас собаку, тонувшую в полынье.

Случчан волнуют не только частные проблемы, но и другие события окружающей жизни, с которыми они сталкиваются на улицах, в магазинах, общественном транспорте. Они пишут про засилье рекламы на телевидении, безразличие продавцов, уловки маркетологов, которые, по сути дела, обманывают покупателей. Многие говорят о неудобном расписании движения городских автобусов, которые приходят на остановку почти одновременно, а потом приходится долго ждать следующего рейса.

Мы внимательно относимся ко всем обращениям. Приятно, когда люди рассказывают и о позитивных событиях, наблюдениях или благодарят за помощь. Так, одна читательница рассказала о раритетных санках, другой мужчина прислал фото своего наблюдения из городского парка. Мать маленького пациента рассказала, как заболевшему ребёнку перед Новым годом в палату принесли подарки, другая благодарит волонтёров за быструю доставку лекарств.

Также с помощью нашего издания люди ищут пропавших в войну родственников.

Зимой жители Слуцка продолжили инициативу читательницы, которая подписала на нашу газету малоимущих пенсионеров. В редакцию пришло несколько случчан, которые последовали её примеру. Это можете сделать и вы. Так вы поддержите и самых слабых и незащищённых, и нас.

ПИШИТЕ. Если вы хотите поделиться мнением о происходящем вокруг, поделиться проблемой, рассказать об интересных людях, стали свидетелем происшествия или события, вас привлёк необычный факт, вы можете прислать сообщение, нажав «Сообщить новость». Можно также отправить письмо на электронную почту редакции: info@kurjer.info или позвонить в сектор писем: (8025) 663 74 40.