Житель Слуцка возмущён суммой за ремонт подъезда. Как сделать его самому или проконтролировать ЖЭУ

Уже пять лет в Беларуси действует постановление, по которому собственники квартир обязаны ремонтировать подъезды за свой счёт. Но в «Кур'ер» периодически обращаются жители Слуцка, которые с этим не совсем согласны.



Так, на этой неделе житель дома № 4 по улице 8 Марта рассказал «Кур'еру», что 1 февраля работники ЖЭУ провели собрание с жильцами по поводу ремонта в их подъезде. Пожилой мужчина удивился сумме в 150 рублей, которую ему придётся заплатить. И попросил разобраться, насколько это законно.

Два года назад «Кур'ер» уже разбирался в ситуации, когда жильцы отказались платить за ремонт, но его всё равно начали. ЖЭУ имело на это право.

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Да, это законно. Согласно приложению № 2 постановления Министерства ЖКХ от 04.06.2014 № 12 ремонт мест общего пользования осуществляется за счёт средств граждан. Главное знать, как всё правильно организовать. Публикуем понятную инструкцию, которую когда-то сделал TUT.BY.

Если вы хотите сами отремонтировать подъезд

Ознакомьтесь с терминологией: у коммунальников ваше решение будет называться «внеплановым текущим ремонтом». Проведите опрос остальных жильцов подъезда и получите согласие большинства. Предупреждаем: если не согласятся, можно сделать ремонт только на своём этаже. Сообщите в ЖЭУ о своём намерении сделать ремонт.

Дальше есть два пути:

Первый. Вы сами всё организовываете: определяете виды работ, составляете смету, закупаете материалы и ремонт делаете своими силами. Тут всё, вы никому ничего не должны.

Второй. Отдаёте ремонт в руки ЖЭУ, тогда его специалисты:

согласовывают качество материалов, цветовое решение;

составляют дефектный акт с указанием видов и объёмов работ, а также смету;

заключают договоры на оказание услуг;

делают ремонт в установленные сроки;

предоставляют акт выполненных работ;

выставляют счёт всем жильцам (размер платы исчисляется в долях, соразмерных общей площади квартир. В том числе и тем, кто отказался заключать договор. Потому что отказ от заключения договора с обслуживающей организацией на основные виды ЖКУ, к которым относится и текущий ремонт, не освобождает граждан от внесения платы за фактически оказанные основные жилищно-коммунальные услуги (ст. 29 Жилищного кодекса Республики Беларусь).

Если вас поставили перед фактом, что в подъезде будет ремонт

Отличайте понятия: это уже не «внеплановый текущий ремонт», а «плановый». Он возникает не спонтанно — два раза в год, осенью и зимой, коммунальщики обследуют дома от подвалов до крыши, выявляют и фиксируют все неисправности. Если таких дефектов наберётся более 40% от общей площади конструктивных элементов подъезда — быть текущему ремонту всего подъезда. И неважно, хотите вы этого или нет — этот ремонт будет внесён в годовой план. И да, ремонт будет за ваш счёт. Разобраться: кто, кому и что должен.

Итак, ЖЭУ вам:

составить дефектный акт и смету, на основании которых фактически определить, что нужно сделать и сколько это стоит в целом на подъезд;

обязательно информировать о проведении ремонта;

согласовать качество материалов и цвет краски. Если собственники захотят улучшенное качество, то смета пересматривается с учётом этих работ;

обязательно предложить договор на оказание услуги по ремонту подъезда;

сделать ремонт в установленные сроки;

предоставить акт выполненных работ.

Что должны вы ЖЭУ:

подписать акт выполненных работ, если вы довольны качеством. Если нет — внести письменные замечания по их устранению.

отплатить услуги по фактическому оказанию жилищно-коммунальной услуги — ремонта подъезда. Повторим: даже если вы не заключали договор, вам всё равно начислят плату в жировку. Потому что текущий ремонт подъезда является для населения обязательной жилищно-коммунальной услугой.