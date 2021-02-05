В пятницу на Слуцком рынке было пустовато, почти все продавцы овощей и фруктов, кроме двух, убрали товар из-за похолодания. На прилавках остались соленья, маринады, фасоль, семечки и закатки. Цены указаны по состоянию на 12 часов пятницы, 5 февраля.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля

Капуста пекинская — 2,8 рубля

Помидоры — 4,5 рубля

Огурцы большие — 3,80 рубля

Лук репчатый — 1 рубль

Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5 — рубля (за 1 кг)

Фасоль — 1 рубль (200 г)

Бобы — 2 рубля (ведёрко)

Плоды шиповника — 2 рубля (за 1 литр)

Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)

Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (200 г)

Семечки подсолнечника - 2 рубля (за 1 литр)

Фрукты, ягоды

Гранат — 5,5 рубля

Яблоки — 4,5 рубля.

Виноград — 4,8 рубля

Апельсины — 4,8 рубля

Мандарины — 4,5 рубля

Лимоны — 4 рубля

Бананы — 1 рубль (чуть подмороженные сверху).

Хурма — 2,8 рубля

Грейпфрут — 6 рублей

Орех грецкий — 13,8 рубля

Приправы и мёд



Приправы: тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 г)

Мёд рапсовый — 6 рублей (за 0,5 л), мёд цветочный, гречишный — 9 рублей

Маринады, соленья

Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком — 7 рублей (за 1 кг)

Капуста «Провансаль» — 4 рубля (за 1 кг)

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Капуста суточная — 4 рубля (за 1 кг)

Перец маринованный — 15 рублей (за 1 кг)

Морковь «По-корейски» — 6 рублей (за 1 кг)

Свёкла — 6 рублей (за 1 кг)

Чеснок маринованный — 17 рублей (за 1 кг)

Щавель консервированный — 3 рублей (за 0,5 л)

Рыба



Сельдь — 4 рубля (1 кг)

Скумбрия — 5 рублей (за 1 кг)