В пятницу на Слуцком рынке было пустовато, почти все продавцы овощей и фруктов, кроме двух, убрали товар из-за похолодания. На прилавках остались соленья, маринады, фасоль, семечки и закатки. Цены указаны по состоянию на 12 часов пятницы, 5 февраля.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля
  • Капуста пекинская — 2,8 рубля
  • Помидоры — 4,5 рубля
  • Огурцы большие — 3,80 рубля
  • Лук репчатый — 1 рубль
  • Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5 — рубля (за 1 кг)
  • Фасоль — 1 рубль (200 г)
  • Бобы — 2 рубля (ведёрко)
  • Плоды шиповника — 2 рубля (за 1 литр)
  • Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)
  • Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (200 г)
  • Семечки подсолнечника - 2 рубля (за 1 литр)

Фрукты, ягоды

  • Гранат — 5,5 рубля
  • Яблоки — 4,5 рубля.
  • Виноград — 4,8 рубля
  • Апельсины — 4,8 рубля
  • Мандарины — 4,5 рубля
  • Лимоны — 4 рубля
  • Бананы — 1 рубль (чуть подмороженные сверху).
  • Хурма — 2,8 рубля
  • Грейпфрут — 6 рублей
  • Орех грецкий — 13,8 рубля

Приправы и мёд

  • Приправы: тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 г)
  • Мёд рапсовый — 6 рублей (за 0,5 л), мёд цветочный, гречишный — 9 рублей

Маринады, соленья

Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком — 7 рублей (за 1 кг)

Капуста «Провансаль» — 4 рубля (за 1 кг)

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Капуста суточная — 4 рубля (за 1 кг)

Перец маринованный — 15 рублей (за 1 кг)

Морковь «По-корейски» — 6 рублей (за 1 кг)

Свёкла — 6 рублей (за 1 кг)

Чеснок маринованный — 17 рублей (за 1 кг)

Щавель консервированный — 3 рублей (за 0,5 л)

Рыба

Сельдь — 4 рубля (1 кг)

Скумбрия — 5 рублей (за 1 кг)