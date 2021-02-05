В пятницу на Слуцком рынке было пустовато, почти все продавцы овощей и фруктов, кроме двух, убрали товар из-за похолодания. На прилавках остались соленья, маринады, фасоль, семечки и закатки. Цены указаны по состоянию на 12 часов пятницы, 5 февраля.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля
- Капуста пекинская — 2,8 рубля
- Помидоры — 4,5 рубля
- Огурцы большие — 3,80 рубля
- Лук репчатый — 1 рубль
- Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5 — рубля (за 1 кг)
- Фасоль — 1 рубль (200 г)
- Бобы — 2 рубля (ведёрко)
- Плоды шиповника — 2 рубля (за 1 литр)
- Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)
- Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (200 г)
- Семечки подсолнечника - 2 рубля (за 1 литр)
Фрукты, ягоды
- Гранат — 5,5 рубля
- Яблоки — 4,5 рубля.
- Виноград — 4,8 рубля
- Апельсины — 4,8 рубля
- Мандарины — 4,5 рубля
- Лимоны — 4 рубля
- Бананы — 1 рубль (чуть подмороженные сверху).
- Хурма — 2,8 рубля
- Грейпфрут — 6 рублей
- Орех грецкий — 13,8 рубля
Приправы и мёд
- Приправы: тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 г)
- Мёд рапсовый — 6 рублей (за 0,5 л), мёд цветочный, гречишный — 9 рублей
Маринады, соленья
Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком — 7 рублей (за 1 кг)
Капуста «Провансаль» — 4 рубля (за 1 кг)
Капуста суточная — 4 рубля (за 1 кг)
Перец маринованный — 15 рублей (за 1 кг)
Морковь «По-корейски» — 6 рублей (за 1 кг)
Свёкла — 6 рублей (за 1 кг)
Чеснок маринованный — 17 рублей (за 1 кг)
Щавель консервированный — 3 рублей (за 0,5 л)
Рыба
Сельдь — 4 рубля (1 кг)
Скумбрия — 5 рублей (за 1 кг)