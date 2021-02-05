Кого встречали хлебом-солью в 11-й школе Слуцка. Фото

Хлебом-солью под мотивы белорусских народных песен ученики и педагоги школы № 11 встречали учёных историков-археологов из Белорусского госуниверситета 27 января, когда здесь проходила неделя истории.

На встрече с ребятами Полина Курлович, заведующая кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, и Е. Киселёва, преподаватель истфака БГУ, рассказали, что изучает археология, как проводятся раскопки, какие существуют виды археологических памятников. Были раскрыты и секреты последних находок на территории Беларуси. Педагоги считают, что смогли заинтересовать участников встречи, отвечали на их многочисленные вопросы. Получился по-настоящему живой диалог.

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Полина Курлович подарила школе свою книгу «Пасланне сівых стагоддзяў: унікальныя скарбы Беларусі». В ответ ученики выступили с музыкальными номерами, зажигательными танцами и отрывком их спектакля А. Грина «Алые паруса». Общение продолжится. Археологи пригласили школьников в музей нумизматики исторического факультета БГУ, а также поучаствовать в археологической практике студентов.