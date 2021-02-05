На начало года 15 слуцких предприятий и организаций имели долг по страховым взносам. Список

Фонд соцзащиты населения опубликовал списки организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам более 100 рублей по состоянию на 1 января 2021 года.



По Слуцку и району в список попали 14 предприятий и один кооператив. В очередной раз ФСЗН не указал суммы просроченных задолженностей по платежам. Указано только, что они свыше 100 рублей, а также даты, когда некоторые из фирм погасили задолженность. На начало октября на Случчине насчитывалось 18 неплательщиков страховых взносов.

Список плательщиков обязательных страховых взносов, имеющих просроченную задолженность на 1 января:

Гаражный потребительский кооператив «Нагорный» (дата погашения задолженности — 19.01.2021). ЧСТУП «ЭКСПРЕССФОТО». ООО «СтеклоПластПроект» (дата погашения задолженности — 25.01.2021). ЧТПУП «БелЭлектроМаркет». ООО «Техно-7″ . ООО"СтройВидем». ЧТПУП «ДИСАМТРЕЙД». ООО «САПР-Сервис». ЧСУП «Санмихстрой». ООО «ФрендшипГрупп» (дата погашения задолженности — 04.01.2021). ЧТУП «Санрайс-торг». ООО «Со Смаком Пектин». ООО «ИНФОПРОМСЕРВИС». ТУП «Сервиспромден». ООО «Со Смаком Лучники».

Напомним, что власти ввели запрет на выплату премий руководителям, если у организаций есть долги по взносам в Фонд соцзащиты.

Напомним, что ранее «Кур'ер» объяснял, почему работники неплательщиков рискуют остаться без части пенсии.

Как отмечает TUT. BY, властям не первый год не удаётся решить проблему со взносами. Как минимум 47 тысяч человек уже попали в так называемую пенсионную ловушку. Это работники, которые потеряли часть трудового стажа из-за неуплаты нанимателем взносов в ФСЗН.