«Поведение людей уже не вписывается ни в какие рамки!» Жительница Слуцка про работу дворников и не только

Хочу высказаться по поводу того, что коммунальщики не убирают мусор в подъезде. Так вот, извините, но поведение людей уже не вписывается ни в какие рамки!

Почти каждый день наблюдаю, как дворник собирает под окнами мешок стеклянных бутылок! Бутылки от дорогих виски, водки, коньяка. Обязательно кто-нибудь выносит мешки с мусором и ставит около двери в подъезд!

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У нас заварен мусоропровод, но когда прихожу в гости в соседний дом, там он «работает». И в него вместо мусора запихивают коробки! А потом сваливают это всё на дворников!

Между домами стоят контейнеры. Неужели так трудно занести макулатуру до бака или площадки для мусора?! Месяц стоит битком набитый бумагой контейнер, и НИКТО не позвонил и не сказал, что надо вывезти! Наложат вокруг, напихают до верха, но не позвонят! А потом дворники виноваты! Бедные эти дворники!

Снова слышу, что ЖКХ сокращают, денег нет. Но кого сокращают? ДВОРНИКОВ! Отличный выход! По три дома уже им дают убирать! И снова крайние дворники! Так добавьте им зарплату, а не управляющему звену ЖКХ! КТО трудится, пускай тот и получает нормально! Сегодня убери восемь (!) подъездов от снега… И это только снег, а ещё бутылки, вынеси всё, что на площадках поставят!

На каждом доме камеры. Зачем те камеры, если через них нельзя отследить, кто выносит мусор в мешках и ставит около входной двери?! Камерами удобно только отслеживать, как часто «аварийка» приезжает чистить забившуюся канализацию!

Надо начать с себя! Дворникам «респект»! Бедные работяги!

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