Оплата покупок на Wildberries теперь привязана к курсу российского рубля. МАРТ объяснил почему

В конце декабря произошли изменения в работе торговой площадки Wildberries. Теперь ценник в белорусских рублях на сайте указан просто для справки, а оплата происходит в российских. Поэтому сумма, списанная с карты в белорусских рублях, может отличаться от той, что была указана на сайте. Как объясняют в МАРТ, с конца 2020 года заказ товаров на Wildberries с территории Беларуси происходит через доменное имя by.wilberries.ru, владельцем которого является российский продавец ООО «Вайлдберриз».

Как пишет TUT. BY, в МАРТ комментируют, что местом осуществления деятельности иностранного интернет-магазина считается территория той страны, с которой реализуется товар. В данном случае это Россия.

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— Действие нормативных правовых актов Республики Беларусь, регулирующих отношения между покупателями и продавцами при осуществлении розничной торговли по образцам, в том числе посредством сети Интернет, не распространяется на деятельность интернет-ресурса by.wildberries.ru. Заказ товаров на указанном интернет-ресурсе осуществляется с учётом требований российского законодательства; данная информация размещена в разделе «Правила продажи товаров» в интернет-магазине Wildberries, — обращают внимание в ведомстве.

Если у вас возникли какие-либо проблемы с заказом, то нужно обращаться к российскому продавцу по электронной почте sales@wildberries.ru (юридический адрес — 142 715, Московская область, Ленинский район, деревня Мильково, владение 1).

А если ситуацию не удалось разрешить или если возникли вопросы по поводу соблюдения Wildberries российского законодательства, то обращаться следует в Роспотребнадзор.

Также в МАРТ разъяснили и момент, связанный с оплатой покупок на Wildberries. Договор купли-продажи заключается в российских рублях — национальной валюте РФ, при этом для белорусских покупателей ориентировочная стоимость может указываться в белорусских рублях. Согласно разъяснениям Нацбанка, в момент совершения покупки происходит валютно-обменная операция по курсу, установленному банком-эмитентом и/или платёжной системой. Из-за этого итоговая сумма, списанная с карты в белорусских рублях, может отличаться от той, которая была указана на сайте для справки. Но если открыть карточку в российских рублях, то платежи будут проходить без конвертации.

В 2020 году на Wildberries поступало множество жалоб, связанных с невозможностью рассчитаться за товар наличными, невозвратом денег за неподошедший товар и так далее. За нарушение законодательства о защите прав потребителей и торговли и невыполнение предписания Министерства антимонопольного регулирования и торговли должностное лицо ООО «Вайлдберриз» даже вызывали в ведомство и оштрафовали.