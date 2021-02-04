Трудится в сельхозорганизации больше 10 лет. Главный ветврач «Козловичи-Агро» рассказал о своей работе

Павел Макаренко, главный ветврач ОАО «Козловичи-Агро», работает в сельхозорганизации более 10 лет. Ещё старшеклассником свой будущий путь выбрал Павел Сергеевич Макаренко, ныне — главный ветврач открытого акционерного общества «Козловичи-Агро». Здесь его знают как прекрасного специалиста.

— Вырос я в деревне Великая Слива, окончил сельскую школу. В семье нас было четверо, в сфере сельского хозяйства трудился мой отец, который охотно поддержал мой выбор. Я никогда не сомневался, что хочу работать именно в этой сфере. Люблю животных, нравится ветеринария. После школы окончил Витебскую аграрную академию, где, кстати, познакомился с будущей женой. Она также училась на ветврача, потом получила юридическое образование, работала в сельхозорганизации, теперь находится в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет.

От сельхозорганизации семье молодых специалистов дали просторный дом со всеми удобствами в агрогородке Козловичи. Во время беседы Павел Сергеевич рассказал, что очень нравится: свой сад, огород, свежий воздух, простор — не то что городская квартира, замкнутое пространство. Работа ветврача требует большой самоотдачи. Ведь «поднять по тревоге» могут в любое время суток, если нужен совет специалиста или требуется оказание помощи животному.

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В сельхозорганизации Павел Сергеевич работает более 10 лет, в том числе последних 4 года — главным ветврачом. Поначалу было непросто, говорит. Опыта набирался у бывшего ветврача сельхозорганизации Василия Валентиновича Юшко, к тому же в районе и других грамотных специалистов немало, которые (большое им за это спасибо!) никогда не отказали в совете.

— Наша задача — приложить максимум усилий для сохранности скота. Думаю, нам это удаётся. По сравнению с началом 2020 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве увеличилось на 400 голов, имеем хороших продуктивных коров. 85 процентов молока сдаём экстра-классом, — рассказывает мой собеседник. — Кстати, чем продуктивнее животное, тем сложнее его лечить. Применяем прививочные материалы зарубежных и отечественных производителей. Всё непросто, конечно. Бывает, что прививка, которая «работает» на одной ферме, может оказаться малоэффективной на другой. Поэтому очень важно пристально следить за состоянием животных, ответственно подходить к делу.

Вместе с Павлом Сергеевичем в сельхозорганизации работают ещё семь ветврачей — молодые специалисты, сотрудники с большим стажем.

— У нас сплочённый коллектив, всегда находим взаимопонимание с руководителем сельхозорганизации. Достигнув хороших результатов, имеем и неплохую заработную плату. Всё это надёжно закрепляет в профессии, — считает Павел Сергеевич.