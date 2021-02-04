Зима не отступает: Слуцк вновь засыпало снегом. Фото

Отдел новостей
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В четверг, 4 февраля, Слуцк снова накрыл снегопад. Если верить прогнозу погоды, то температура воздуха будет держаться в районе 0 градусов, а это значит, что нас ждёт смесь воды и снега. Как заметает город, смотрите в нашей подборке фотографий.

Зима не отступает. Слуцк вновь засыпало снегом (Фото)
Фотографии: Глеб Рулёв
Зима не отступает. Слуцк вновь засыпало снегом (Фото)

Зима не отступает. Слуцк вновь засыпало снегом (Фото)

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Зима не отступает. Слуцк вновь засыпало снегом (Фото)

Зима не отступает. Слуцк вновь засыпало снегом (Фото)

Зима не отступает. Слуцк вновь засыпало снегом (Фото)

Зима не отступает. Слуцк вновь засыпало снегом (Фото)