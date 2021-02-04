Зима не отступает. Слуцк вновь засыпало снегом (Фото)

В четверг, 4 февраля, Слуцк снова накрыл снегопад. Если верить прогнозу погоды, то температура воздуха будет держаться в районе 0 градусов, а это значит, что нас ждёт смесь воды и снега. Как заметает город, смотрите в нашей подборке фотографий.

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