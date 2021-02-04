Снегопад в Слуцке. Как сегодня коммунальщики справляются с непогодой

В четверг, 4 февраля, в Слуцке обильный снегопад. На улице много снега и постоянно нужно чистить дороги, тротуары. Справляется ли коммунальная служба? Об этом рассказал «Слуцкий край».

Александр Ждан, начальник производства по благоустройству Слуцкого жилищно-коммунального хозяйства, рассказал о том, что на уборке снега в Слуцке задействованы 24 единицы техники этого подразделения ЖКХ, а также снегоуборочная техника ЖЭУ, других подразделений коммунальной службы.

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В городе работают 2 механизированные колонны (по 3−4 единицы снегоуборочной техники) производства по благоустройству, в том числе в сопровождении машины ГАИ — для обеспечения лучшей безопасности в сложных погодных условиях.

В ЖКХ организовано ночное дежурство, в случае необходимости уборку снега проводят и ночью.

Как сообщил Александр Ждан, в ЖКХ в наличии песчаная смесь для посыпки дорог и тротуаров в гололёд. Проводится и ручная уборка территорий от снега.