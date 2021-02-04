Надо ли делать ремонт перед продажей квартиры. Дельные советы

Перед продавцами недвижимости часто стоит вопрос: а стоит ли делать ремонт? Существует мнение, что квартиру с ремонтом можно продать дороже. Так ли это? И какой ремонт сделать? Потратиться на капитальный или достаточно косметического?
Почему лучше «косметика»?
Если коротко, то серьёзный ремонт делать не стоит. Вложенные средства не оправдают себя, а потраченное время и усилия тоже стоят денег. Лёгкий косметический ремонт, как правило, помогает сделать квартиру более привлекательной для покупки.
Что вы почувствуете, войдя в квартиру с затёртыми полами, с разрисованными детьми и подранными кошками обоями, с потемневшим от времени потолком и неприятным запахом старого дома? Захочется вам тут остаться?
Напротив, чистенькая, ухоженная, обновлённая квартира поневоле вызовет у вас симпатию. Даже если вы в принципе планируете всё здесь переделать «под себя» — первое впечатление сыграет свою благую роль и станет конкурентным преимуществом данной квартиры.
Помимо чисто психологических причин, есть и практические основания для того, чтобы сделать простой косметический ремонт перед продажей квартиры.
Есть несколько категорий покупателей, для которых это особенно важно:
- Те люди, которые покупают квартиру, вложив в неё все свои средства или же взяв огромный кредит, просто не смогут позволить себе сразу затеять ремонт. Поэтому они наверняка предпочтут квартиру с чистыми стенами, полами и потолками.
- У тех, кто покупает новую квартиру одновременно с продажей своей старой, может не быть времени на ремонт — им придётся сразу въезжать в приобретённое жильё и потом уже потихоньку, в течение нескольких лет, облагораживать его.
- Тем, кто покупает квартиру для сдачи в аренду, вообще всё равно, какого цвета обои и пол — главное, чтобы они были новенькими и квартиру можно было сдать без лишней возни.
Что нужно сделать обязательно
- Потолки, особенно в кухне. Замазать трещины, следы протечек и покрасить в белый.
- Обои выбирайте недорогие, непременно светлые — чтобы помещения казались просторнее.
- Пол. Древний линолеум или ковролин нужно поменять. Стоит поменять старые деревянные плинтуса на современный новенький пластик — это сразу придаст полу приличный вид.
- Краны, как водопроводные, так и те, что стоят на трубах и батареях. Если они текут или просто разболтаны — это может отпугнуть покупателей.
- Розетки и выключатели заменить на новые по всей квартире.
- Балкон нужно очистить от хлама и отмыть. Стены и потолок побелить, а на пол можно положить кусок недорогого линолеума.
- Пластиковые окна. Сделайте техобслуживание фурнитуры, чтобы окна мягко открывались.
- Деревянную входную дверь поменяйте на недорогую, но качественную стальную.
Что не делайте перед продажей квартиры
- Плитка. Перекладывать кафель — дорого и трудоёмко. Чаще всего сама плитка долго сохраняет подобающий вид, а всё дело портят межплиточные швы. Замазку из них можно выскоблить и затереть заново. Это очень здорово освежит стены в ванной, в туалете и на кухне.
- Трубы и батареи отопления. Достаточно просто хорошенько отмыть и покрасить видимые части батарей.
- Сантехника — ещё одна дорогостоящая часть ремонта. Менять ванну не нужно, а вот хорошенько отмыть и начистить до блеска придётся.
- Деревянные окна и межкомнатные двери также не стоит менять — эта работа не окупится. Освежите старую краску, поменяйте ручки на окнах и на дверях.
- Бетонная стяжка и капитальный ремонт полов — такие траты точно не окупятся.
По окончании работ — не пожалейте денег на профессионального клинера. Это стоит недорого и точно окупится, ведь сотрудники клининговых служб умеют отмывать квартиры так, как обычным людям и не снилось. Сверкающая чистотой квартира наверняка произведёт отменное впечатление на покупателей
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