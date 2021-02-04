Надо ли делать ремонт перед продажей квартиры. Дельные советы

Перед продавцами недвижимости часто стоит вопрос: а стоит ли делать ремонт? Существует мнение, что квартиру с ремонтом можно продать дороже. Так ли это? И какой ремонт сделать? Потратиться на капитальный или достаточно косметического?

Почему лучше «косметика»?

Если коротко, то серьёзный ремонт делать не стоит. Вложенные средства не оправдают себя, а потраченное время и усилия тоже стоят денег. Лёгкий косметический ремонт, как правило, помогает сделать квартиру более привлекательной для покупки.

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Что вы почувствуете, войдя в квартиру с затёртыми полами, с разрисованными детьми и подранными кошками обоями, с потемневшим от времени потолком и неприятным запахом старого дома? Захочется вам тут остаться?

Напротив, чистенькая, ухоженная, обновлённая квартира поневоле вызовет у вас симпатию. Даже если вы в принципе планируете всё здесь переделать «под себя» — первое впечатление сыграет свою благую роль и станет конкурентным преимуществом данной квартиры.

Помимо чисто психологических причин, есть и практические основания для того, чтобы сделать простой косметический ремонт перед продажей квартиры.

Есть несколько категорий покупателей, для которых это особенно важно:

Те люди, которые покупают квартиру, вложив в неё все свои средства или же взяв огромный кредит, просто не смогут позволить себе сразу затеять ремонт. Поэтому они наверняка предпочтут квартиру с чистыми стенами, полами и потолками.

У тех, кто покупает новую квартиру одновременно с продажей своей старой, может не быть времени на ремонт — им придётся сразу въезжать в приобретённое жильё и потом уже потихоньку, в течение нескольких лет, облагораживать его.

Тем, кто покупает квартиру для сдачи в аренду, вообще всё равно, какого цвета обои и пол — главное, чтобы они были новенькими и квартиру можно было сдать без лишней возни.

Что нужно сделать обязательно

Потолки , особенно в кухне. Замазать трещины, следы протечек и покрасить в белый.

, особенно в кухне. Замазать трещины, следы протечек и покрасить в белый. Обои выбирайте недорогие, непременно светлые — чтобы помещения казались просторнее.

выбирайте недорогие, непременно светлые — чтобы помещения казались просторнее. Пол . Древний линолеум или ковролин нужно поменять. Стоит поменять старые деревянные плинтуса на современный новенький пластик — это сразу придаст полу приличный вид.

. Древний линолеум или ковролин нужно поменять. Стоит поменять старые деревянные плинтуса на современный новенький пластик — это сразу придаст полу приличный вид. Краны , как водопроводные, так и те, что стоят на трубах и батареях. Если они текут или просто разболтаны — это может отпугнуть покупателей.

, как водопроводные, так и те, что стоят на трубах и батареях. Если они текут или просто разболтаны — это может отпугнуть покупателей. Розетки и выключатели заменить на новые по всей квартире.

заменить на новые по всей квартире. Балкон нужно очистить от хлама и отмыть. Стены и потолок побелить, а на пол можно положить кусок недорогого линолеума.

нужно очистить от хлама и отмыть. Стены и потолок побелить, а на пол можно положить кусок недорогого линолеума. Пластиковые окна. Сделайте техобслуживание фурнитуры, чтобы окна мягко открывались.

Сделайте техобслуживание фурнитуры, чтобы окна мягко открывались. Деревянную входную дверь поменяйте на недорогую, но качественную стальную.

Что не делайте перед продажей квартиры

Плитка. Перекладывать кафель — дорого и трудоёмко. Чаще всего сама плитка долго сохраняет подобающий вид, а всё дело портят межплиточные швы. Замазку из них можно вы­скоблить и затереть заново. Это очень здорово освежит стены в ванной, в туалете и на кухне.

Перекладывать кафель — дорого и трудоёмко. Чаще всего сама плитка долго сохраняет подобающий вид, а всё дело портят межплиточные швы. Замазку из них можно вы­скоблить и затереть заново. Это очень здорово освежит стены в ванной, в туалете и на кухне. Трубы и батареи отопления. Достаточно просто хорошенько отмыть и покрасить видимые части батарей.

Достаточно просто хорошенько отмыть и покрасить видимые части батарей. Сантехника — ещё одна дорогостоящая часть ремонта. Менять ванну не нужно, а вот хорошенько отмыть и начистить до блеска придётся.

— ещё одна дорогостоящая часть ремонта. Менять ванну не нужно, а вот хорошенько отмыть и начистить до блеска придётся. Деревянные окна и межкомнатные двери также не стоит менять — эта работа не окупится. Освежите старую краску, поменяйте ручки на окнах и на дверях.

также не стоит менять — эта работа не окупится. Освежите старую краску, поменяйте ручки на окнах и на дверях. Бетонная стяжка и капитальный ремонт полов — такие траты точно не окупятся.

По окончании работ — не пожалейте денег на профессионального клинера. Это стоит недорого и точно окупится, ведь сотрудники клининговых служб умеют отмывать квартиры так, как обычным людям и не снилось. Сверкающая чистотой квартира наверняка произведёт отменное впечатление на покупателей

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