За 5 месяцев в Слуцке подорожала «продуктовая корзина». Как и на что выросли цены

«Кур'ер» посмотрел, как за последние пять месяцев (с 5 сентября 2020 года по 4 февраля 2021 года) изменились цены на продукты, которые обычно покупают горожане.

Отметим, что и в первый, и во второй раз цены на продукты рассматривались в одном и том же магазине Слуцка.

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Подорожало практически всё

Оказалось, что этот продуктовый набор подорожал почти на десять с половиной рублей.

Больше чем на рубль подорожала колбаса, подсолнечное масло, зелёный горошек. Выросли цены и на молочные и хлебобулочные изделия.

Подешевели картофель, свёкла, лук, бананы (но не забываем, что это сезонные товары).

Цены на такие крупы, как гречка и рис, а также свинину, курятину, шпик в данном наборе не изменились.

Продукты Цена на 5 сентября 2020 года (рублей) Цена на 4 февраля 2021 года (руб) Изменение (рублей) Хлеб чёрный нарезной «Слуцкий» 0,92 0,94 +0,02 Батон «Любимый» с изюмом 1,35 1,37 +0,02 Масло сливочное (пр-во «Савушкин продукт», 180 г) 2,16 2,75 +0,59 Молоко «Вкусное», 3,2% (1 литр) 1,25 1,29 +0,03 Творог 6% (пр-во «Здравушка») 1,06 1,10 +0,04 Сыр «Монастырский» (пр-во «Берёза», 1 кг) 11,16 11,90 +0,74 Сметана 26% (пр-во Слуцк, 380 г) 1,90 1,97 +0,07 Сардельки «Элитные», свиные (1 кг) 7,86 7,89 +0,03 Яйца (1 дес.) 1,90 2,40 +0,50 Йогурт «Ласковое лето» (350 г) 1,14 1,34 +0,20 Сахар (1 кг) 1,60 1,68 +0,08 Соль крупная (1 кг) 0,25 0,25 - Гречка (700 г) 3,02 3,02 - Рис (700 г) 1,75 1,75 - Макароны (900 г) 1,33 1,96 +0,63 Кофе «Якобс монарх» (95 г) 6,53 7,20 +0,67 Чай «Нури высокогорный» (упаковка 100 пакетиков) 7,46 7,92 +0,46 Картофель (1 кг) 1 0,80 — 0,20 Морковь (1 кг) 1,20 0,66 — 0,54 Лук (1 кг) 1,20 0,83 — 0,37 Свёкла (1 кг) 1 0,66 — 0,34 Колбаса сервелат «Кремлёвский» (1 кг) 5,43 6,93 +1,50 Филе сельди (пр-во «Матиас», 500 г) 5,12 5,58 +0,46 Бананы (1 кг) 2 1,5 — 0,50 Масло подсолнечное (900 г) 2,67 3,81 +1,14 Горошек консерв. 1,23 2,49 +1,26 Кукуруза консерв. (425 г) 2,05 2,07 +0,02 Приправа для фарша (15 г) 0,61 0,68 +0,07 Свинина (1 кг) 6,95 6,95 - Тушёнка, высший сорт (338 г) 4,30 5,85 +1,55 Фарш свиной (1 кг) 8,40 8,40 - Мука пшеничная «Лидская» (1 кг) 1,15 1,32 +0,17 Печенье «Слодыч» с изюмом 2,83 не было в продаже Халва (270 г) 1,83 2,11 +0,28 Сок апельсиновый «Непоседа» (1 литр) 2,20 2,38 +0,18 Консервы рыбные (скумбрия атлантическая, 230 г) 2,50 2,70 +0,20 Курятина (цыплёнок- бройлер пр-ва Дзержинск, 1 кг) 4,75 4,75 - Перловая крупа № 1 (800 г) 1,19 1,33 +0,14 Соус томатный «Минский нежный» (500 г) 1,90 2,61 +0,71 Майонез «Гаспадыня» (180 г) 0,68 0,76 +0,08 Сода (300 г) 0,92 0,92 - Овсяные хлопья «Экстра № 3» (500 г) 0,94 0,95 +0,01 Шпик «Домашний» в оболочке (1 кг) 7,71 7,71 - Вода минеральная «Дарида» газированная (1,5 л) 1,49 1,55 +0,06