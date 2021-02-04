За 5 месяцев в Слуцке подорожала «продуктовая корзина». Как и на что выросли цены

«Кур'ер» посмотрел, как за последние пять месяцев (с 5 сентября 2020 года по 4 февраля 2021 года) изменились цены на продукты, которые обычно покупают горожане.
Отметим, что и в первый, и во второй раз цены на продукты рассматривались в одном и том же магазине Слуцка.
Подорожало практически всё
Оказалось, что этот продуктовый набор подорожал почти на десять с половиной рублей.
- Больше чем на рубль подорожала колбаса, подсолнечное масло, зелёный горошек. Выросли цены и на молочные и хлебобулочные изделия.
- Подешевели картофель, свёкла, лук, бананы (но не забываем, что это сезонные товары).
- Цены на такие крупы, как гречка и рис, а также свинину, курятину, шпик в данном наборе не изменились.
|Продукты
|Цена на 5 сентября 2020 года (рублей)
|Цена на 4 февраля 2021 года (руб)
|Изменение (рублей)
|Хлеб чёрный нарезной «Слуцкий»
|0,92
|0,94
|+0,02
|Батон «Любимый» с изюмом
|1,35
|1,37
|+0,02
|Масло сливочное (пр-во «Савушкин продукт», 180 г)
|2,16
|2,75
|+0,59
|Молоко «Вкусное», 3,2% (1 литр)
|1,25
|1,29
|+0,03
|Творог 6% (пр-во «Здравушка»)
|1,06
|1,10
|+0,04
|Сыр «Монастырский» (пр-во «Берёза», 1 кг)
|11,16
|11,90
|+0,74
|Сметана 26% (пр-во Слуцк, 380 г)
|1,90
|1,97
|+0,07
|Сардельки «Элитные», свиные (1 кг)
|7,86
|7,89
|+0,03
|Яйца (1 дес.)
|1,90
|2,40
|+0,50
|Йогурт «Ласковое лето» (350 г)
|1,14
|1,34
|+0,20
|Сахар (1 кг)
|1,60
|1,68
|+0,08
|Соль крупная (1 кг)
|0,25
|0,25
|-
|Гречка (700 г)
|3,02
|3,02
|-
|Рис (700 г)
|1,75
|1,75
|-
|Макароны (900 г)
|1,33
|1,96
|+0,63
|Кофе «Якобс монарх» (95 г)
|6,53
|7,20
|+0,67
|Чай «Нури высокогорный» (упаковка 100 пакетиков)
|7,46
|7,92
|+0,46
|Картофель (1 кг)
|1
|0,80
|— 0,20
|Морковь (1 кг)
|1,20
|0,66
|— 0,54
|Лук (1 кг)
|1,20
|0,83
|— 0,37
|Свёкла (1 кг)
|1
|0,66
|— 0,34
|Колбаса сервелат «Кремлёвский» (1 кг)
|5,43
|6,93
|+1,50
|Филе сельди (пр-во «Матиас», 500 г)
|5,12
|5,58
|+0,46
|Бананы (1 кг)
|2
|1,5
|— 0,50
|Масло подсолнечное (900 г)
|2,67
|3,81
|+1,14
|Горошек консерв.
|1,23
|2,49
|+1,26
|Кукуруза консерв. (425 г)
|2,05
|2,07
|+0,02
|Приправа для фарша (15 г)
|0,61
|0,68
|+0,07
|Свинина (1 кг)
|6,95
|6,95
|-
|Тушёнка, высший сорт (338 г)
|4,30
|5,85
|+1,55
|Фарш свиной (1 кг)
|8,40
|8,40
|-
|Мука пшеничная «Лидская»
(1 кг)
|1,15
|1,32
|+0,17
|Печенье «Слодыч» с изюмом
|2,83
|не было в продаже
|Халва (270 г)
|1,83
|2,11
|+0,28
|Сок апельсиновый «Непоседа» (1 литр)
|2,20
|2,38
|+0,18
|Консервы рыбные (скумбрия атлантическая, 230 г)
|2,50
|2,70
|+0,20
|Курятина (цыплёнок- бройлер пр-ва Дзержинск, 1 кг)
|4,75
|4,75
|-
|Перловая крупа № 1 (800 г)
|1,19
|1,33
|+0,14
|Соус томатный «Минский нежный» (500 г)
|1,90
|2,61
|+0,71
|Майонез «Гаспадыня» (180 г)
|0,68
|0,76
|+0,08
|Сода (300 г)
|0,92
|0,92
|-
|Овсяные хлопья «Экстра № 3» (500 г)
|0,94
|0,95
|+0,01
|Шпик «Домашний» в оболочке (1 кг)
|7,71
|7,71
|-
|Вода минеральная «Дарида» газированная (1,5 л)
|1,49
|1,55
|+0,06
Если бы вы купили все эти продукты полгода назад, то потратили бы 128,89 рубля.
Сейчас они обойдутся в 135,86 рубля, или на 5,4% дороже.