Перманентный макияж и татуаж. В чём различия? Объясняет эксперт

Чем перманентный макияж отличается от татуажа

Перманентный макияж и татуаж — нововведения в косметологии. Многие считают понятия одинаковыми, однако у них есть существенные различия. Чем отличается перманентный макияж от татуажа, о преимуществах стойкого макияжа и способе его нанесения рассказала Ирина Гуреева,мастер-тренер, участница международных конференций и конгрессов, призёр чемпионатов мира по перманентному макияжу.

Щадящая методика, которую можно использовать на любых участках кожи лица. Устойчивый макияж достигается посредством пигментирования. Поэтому, когда говорят о пудровых бровях или напылении губ, подразумевают перманентный макияж.

Татуаж

Это косметическая татуировка на лице. Отличается от перманентного макияжа по технике исполнения, болезненности, результату и его стойкости.

Схожесть обеих методик лишь в том, что женщина тратит меньше времени на приведение себя в порядок.

Особенности нанесения

При выполнении татуажа специалист использует два вида тату-машинок: контурную и для за краски. С помощью первой можно нанести лишь тонкие сплошные линии, а вторую применяют для цельной забивки. Для татуажа актуальны агрессивные красящие вещества, которые вводятся в дерму на глубину до 2 мм. Синтетическая спиртовая основа позволяет увеличить стойкость пигмента в несколько раз, хотя она может вызвать аллергическую реакцию. При использовании чистых и смешанных цветов окончательный оттенок получается ярким и насыщенным.

Перманентный макияж наносится красящим пигментом на основе глицерина. Он вводится в верхний слой эпителия всего на 1 мм. Со временем консистенция красителя меняется, разрушается и выводится. В отличие от татуажа перманентный макияж наносится одним тоном. Методика даёт возможность прорисовать каждый волос в трёхмерном объёме, добиться естествен ной растушёвки. В процессе нанесения используются различные художественные техники. Например, я работаю в пяти техниках. Причём две из них авторские, позволяющие добиться как совсем лёгкой тени на бровях, так и сочного, яркого, но в то же время естественного прокраса.

Мастер пользуется совершенно другим оборудованием и может регулировать частоту и глубину проколов. Кожа почти не травмируется. Преимущества перманентного макияжа

С помощью перманентного макияжа можно:

нанести стойкую макияжную основу;

изменить форму и густоту бровей;

скрыть пигментные пятна на коже;

нанести декоративные родинки;

исправить иные дефекты на лице;

корректировать разрез глаз, форму губ, асимметрию скул.

Главное отличие нанесения рисунка перманентом — безболезненность. А точнее, малое количество болевых ощущений по сравнению с похожим видом.

К плюсам перманентного макияжа можно отнести:

Реабилитация

Глубина прокола кожного покрова небольшая, поэтому период реабилитации эпидермиса после сеанса не занимает много времени.

Безболезненно

Во время сеанса клиент будет чувствовать минимальные болевые ощущения или совсем не ощущать их.

Единственный побочный эффект, который может появиться, — это жжение и покалывание в обрабатываемой области.

Долго держится

Несмотря на безболезненность, результат держится несколько

лет в зависимости от того, как был оказан уход эпидермису. Это весомое отличие методов.

Модно

Мода меняется, в том числе и на макияж. Благодаря перманентному макияжу женщины могут следовать моде, меняя в соответствии с трендами свой образ раз в несколько лет.

Естественно

Перманентный макияж создан для лицевой зоны. Современные технологии позволяют наносить макияж на любую часть лица — брови, глаза, губы. Процедура обеспечивает размытость и плавность линий — это выглядит естественно, симпатично.

Полезные советы от мастера

Избегайте выполнения процедур дома. Они должны проводиться в специальных условиях.

Ответственно подойдите к выбору мастера. От его компетенции будет зависеть ваш внешний вид в течение долгого времени.

Подготовьте организм к предстоящей процедуре. За 2−3 недели пропейте курс витаминов и средств, укрепляющих стенки сосудов.

Исключите список противопоказаний. Вы должны быть уверены, что татуаж или перманентный макияж не нанесёт вред вашему здоровью.

Соблюдайте правила личной гигиены. Ухоженное лицо и красивый макияж — главные составляющие женского образа.

Кому противопоказано

Для татуажа и перманентного макияжа есть одинаковые противопоказания, по которым девушкам нельзя применять их:

СПИД.

Беременность и период кормления грудью.

Критические дни, три дня до и после них.

Онкологические заболевания.

Плохой показатель свёртываемости крови.

Формы сахарного диабета.

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