Как выглядят дома в Слуцке, где сделали капитальный ремонт в 2020 году. Фото

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда КУП «Слуцкое ЖКХ» на 2020 год был опубликован на сайте Слуцкого райисполкома. Согласно этому графику, такой ремонт с вводом площади в прошлом году сделали в шести домах Слуцка. «Кур'ер» их сфотографировал и поговорил с жильцами.

О том, что должны были сделать в рамках капитального ремонта домов, «Кур'ер» писал год назад.

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Улица Розы Люксембург, дом № 2

Жильцы дома рассказали корреспонденту «Кур'ера», что капитальный ремонт здесь начали по графику — в мае 2019 года, а закончили ещё в ноябре того же года (планировали закончить в июле 2020-го). В доме сделали скатную кровлю, водосточные трубы, подъезды, заменили все коммуникации. Ремонт обошёлся в 562 049,68 рубля.

Улица Социалистическая, 5

Здесь, согласно графику, делали капитальный ремонт с элементами модернизации с мая по июль 2020 года. Стоимость — 188 258,59 рубля (1 пусковой комплекс) и 73 544,59 рубля (2 пусковой комплекс).

Улица Социалистическая, 116

Дом № 116 по Социалистической (возле СШ № 8) прошёл через капитальный ремонт с элементами модернизации. Официальные сроки — с февраля по сентябрь 2020 года. Стоимость ремонта — 622 324,38 рубля.

Улица Северная, 5

В этом доме также выполнили капитальный ремонт с элементами модернизации. Сроки ремонта по графику — с августа 2019-го по июнь 2020 года. Стоимость — 372 456,50 рубля.

Улица Чехова, 5

После капитального ремонта мягкой кровли, входных групп, цоколя и отмостки вот так выглядит дом № 5 на Чехова. Его жилец рассказал, что строители также прибили к балконам сбоку металлопрофиль. Установленные сроки ремонта — с сентября 2019-го по июль 2020 года. Стоимость — 358 616,60 рубля.

Улица Чехова, 3

В этом доме, как и в соседнем, отремонтировали кровлю, входные группы, цоколь и отмостку. Сроки ремонта — с сентября 2019-го по август 2020 года. Стоимость — 287 476 рублей.

Улица Зелёная, 9

В доме № 9 на Зелёной также сделали капитальный ремонт. Его стоимость — 380 896,18 рубля. Сроки — с августа 2019-го по июнь 2020 года.

Что входит в капитальный ремонт

Национальный правовой интернет-портал пишет, что «виды работ определяются проектом на ремонт конкретного дома». Кроме того, жильцы могут по желанию оплатить своими деньгами дополнительные работы (например, утепление), и строители тоже их сделают.

Подробнее о капремонте можно почитать на самом портале.