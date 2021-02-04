«Стресс надо чем-то лечить, лучше сладким, чем градусом». Жительница Слуцка предложила новые идеи для работы в городе

Я часто читаю в чатах вопросы, что же можно открыть в городе, чтобы пользовалось спросом. Так вот.

Наблюдаю тенденцию серийности открытия одного и того же в Слуцке. Сразу это была череда «секондов», потом — детских магазинов, сейчас — шаурма, суши, картошка фри, пицца.

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Есть в городе заведения, в которых варят вкусный кофе, делают чай. Но к чаю для души, в принципе, и выбрать нечего: та же шаурма и российское печенье.

Могу отметить только два места для души: детское кафе в «Доме торговли» — там и кофе, и пирожные; кафе в универмаге «Слуцк» — аналогично — коктейли и мороженое. Можно просто посидеть и съесть что-то вкусненькое.

В городе не хватает домашней кулинарии. Этакого формата домашней выпечки. Пришёл, посидел, отдохнул или заказал домой, забрал сам.

Есть в Слуцке немало талантливых людей-кулинаров, которые пекут тортики, придумывают новые рецепты пирогов, булочек, умеют печь домашний хлеб по старым рецептам с хрустящей корочкой. Тех же пирожков можно придумать с десяток начинок из домашнего теста. Можно организовать доставку.

В Минске есть «Штолле», кулинария шоколада, где можно съесть кусочек торта, пирога. Но у нас почему-то заведения делают акцент на суши, шаурму. Приходишь — и всё как везде, одно и то же.

Почему говорю, что много талантливых кулинаров? В городе есть колледж, где учат делать кулинарные шедевры, которые на конкурсах завоёвывают первые места. Не раз видела шедевры парней. И талантливые люди есть. Надо развиваться, потихонечку вносить что-то своё.

Конечно, не сразу, а постепенно людей надо приучать к новому. На это надо время. Но это самое время принесёт новых клиентов, а учитывая новые идеи и потребности людей, будет развиваться и ваше дело.

В конце концов, тот же стресс надо чем-то лечить, лучше сладким, чем градусом.

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