За год налоговики Слуцка обратили в доход государства 573 литра этилового спирта и 208 литров алкогольных напитков

Специалисты инспекции МНС по Слуцкому району рассказали «Кур'еру» о результатах проверок соблюдения законодательства в сфере производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и этилового спирта в 2020 году.

«Для пресечения незаконного оборота алкогольной продукции, а также недопущения на рынок небезопасной спиртосодержащей продукции инспекцией проводились контрольные мероприятия», - рассказала Лариса Шкурская, заместитель начальника инспекции.

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Так, за 2020 год инспекцией совместно с правоохранительными органами выявлено восемь нарушений в данной сфере. Семеро нарушителей оштрафованы на 21,7 тыс. рублей. Обращено в доход государства 573 литра спирта этилового и 208,2 литра алкогольных напитков.

Один из нарушителей хранил у себя фальсифицированные алкогольные напитки. У него конфисковано свыше 45 литров алкоголя. Нарушитель привлечён к административной ответственности по ч. 5 ст. 12.27 КоАП РБ.

Мероприятия по предупреждению и пресечению незаконного оборота алкогольной продукции будут продолжены и в этом году.