За звание самой красивой девочки Беларуси борются 194 случчанки. Фото и ссылки для голосования онлайн

Со 2 января по 1 июня проходит онлайн-конкурс «Самая красивая девочка Беларуси». На сайт загружено уже 194 анкеты жительниц Слуцка в возрасте от рождения до 17 лет.



Зрительское голосование проходит по 25 мая (включительно) 2021 года (до 23.59 по Минску).

Публикуем фото участниц, которые родители предоставили «Кур'еру».

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Валерия Нестерёнок

Возраст — 5 лет. Активная, целеустремлённая девочка! Увлекается рисованием, танцами, гимнастикой. Страница для голосования — здесь.

Аделия Микула

Возраст — 1 год. Аделия — очень активная и добрая девочка. Любит помогать родителям, танцевать и играть с конструктором. Страница для голосования — здесь.

Диана Ряпасова

Возраст — 6 лет. Любит танцевать, слушать музыку, кататься на лыжах, играть в игры. Хочет стать хирургом. Страница для голосования — здесь.

София Зверуго

Возраст — 1 год. Маленькой участнице очень нравятся развивающие занятия с мамой. Она уже показывает первые успехи в своей жизни. Растет очень подвижным и любознательным ребенком. Окружающие детки вызывают неимоверный восторг. Страница для голосования — здесь.

Карина Хадорович

Возраст — 10 лет. Ученица 5 класса. Занимаюсь скалолазонием, хореографией, изучаю английский язык. Люблю снимать видео и рассказывать стихи. Считаю себя творческой личностью. Мечтаю обьехать весь мир и стать знаменитой. Я люблю жизнь. Страница для голосования — здесь.

Николь Ковтик

Возраст — 1 год. Николь маленькая юная леди с чертами характера маленького любителя машин и папиных инструментов. Очень активная, добрая и настоящая болботушка. Страница для голосования — здесь.

Остальные анкеты участниц смотрите здесь.

Родители, если вы хотите, чтобы мы добавили фотографии и ссылки на персональные страницы в эту публикацию, то присылайте фото в директ instagram.com/kurjer.