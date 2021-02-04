Какой доход за счёт штрафов получил бюджет Слуцкого района за 5 лет. В одной картинке

С 2015 по 2019 год местный бюджет получил доход в виде штрафов и удержаний* в сумме более 2,8 млн рублей.



Доходы бюджета Слуцкого района за каждый год, начиная с 2015-го, публикует Министерство финансов. «Кур'ер» не берёт в расчёт 2020 год, потому что данные пока есть только за 9 месяцев. *Сумма удержаний ежегодно составляет очень малую часть. Основная сумма — это штрафы во всех сферах жизни случчан, предприятий, организаций, торговли и прочее.

В ТЕМУ. Бюджет Слуцкого района-2021. Какие сферы получат больше денег, а какие — меньше.