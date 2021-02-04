От Слуцкого района на Всебелорусское народное собрание поедут 13 человек. Что о них известно

Как сообщает «Слуцкий край», 29 декабря Слуцкий райсовет депутатов утвердил список участников VI Всебелорусского народного собрания от Слуцкого района. Оно состоится 11−12 февраля в Минске. Всего от нашего района на ВНС поедут 13 человек. Это депутаты всех уровней. «Кур'ер» собрал общедоступную информацию о них.

Борис Блахин

— депутат Минского областного и Слуцкого районного Совета депутатов. Уже 30 лет возглавляет Слуцкий государственный колледж.

В 2008 году он награждён медалью «За трудовые заслуги». В 2013-м — получил звание «Человека года Минщины». В 2015 году — награждён орденом Почёта за многолетний и плодотворный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, заслуги в развитии образования.

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Юрий Бондаренко

— депутат Слуцкого районного Совета депутатов. Уже около 14 лет является директором дочернего унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие № 3» УП «Минскоблсельстрой». Это предприятие эксплуатирует, в числе прочего, спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин» и общежитие рядом с ним.

Также он является заместителем председателя Слуцкой районной организации РОО «Белая Русь».

Денис Василевич

Наталья Воронецкая

— депутат Кировского сельского Совета депутатов. Инспектор уголовно-исполнительной инспекции отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома.— депутат Слуцкого районного и Греского сельского Советов депутатов.

Наталья Воронецкая родилась и выросла в деревне Маяк Слуцкого района, сообщает «СБ». После окончания школы поступила в институт народного хозяйства имени Куйбышева, работала по специальности, а с 1994 года перешла бухгалтером в колхоз имени В. И. Ленина, где и работает по сегодняшний день, но сейчас в качестве специалиста по идеологической работе филиала «Подсобное сельское хозяйство» ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

Сайт ВНС публикует высказывание Натальи Воронецкой о Всебелорусском народном собрании:

«На VI Всебелорусском собрании будет определяться дальнейший путь развития государства. За последние пять лет многое сделано в стране по различным направлениям.

В Беларуси активно благоустраивают города и деревни. Хотелось бы, конечно, чтобы продолжилась программа строительства домов в сельских населённых пунктах для молодых семей, молодых работников. Бесспорно, это будет содействовать закреплению кадров на селе.

Немаловажным фактором, на мой взгляд, является и организация досуга молодёжи. Необходимо поднимать уровень жизни на селе. Больше внимания уделять подрастающему поколению: организовывать для ребят клубы по интересам. Ведь не каждый родитель может отвезти ребёнка в районный центр на занятия в художественную, спортивную школу".

Николай Воронько

— депутат Слуцкого районного Совета депутатов. Больше 10 лет работает директором Слуцкого ЖКХ.

До этого он возглавлял УП «Металлист», центральную котельную города. Работал заместителем председателя горисполкома, курируя жилищно-коммунальный сектор.

Елена Гатило

Татьяна Гурбо

Владимир Гуркин

Валерий Михалькевич

— депутат Слуцкого районного Совета депутатов. Работает заведующей ГУО «Ясли-сад № 13 г. Слуцка».— депутат Слуцкого районного Совета депутатов. Председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса.— депутат Слуцкого районного Совета депутатов. Директор Торгового дома «Тройка-Маркет». Владеет производством по переработке шин в районе 12-го городка и агроусадьбой «Слуцкий страус».— депутат Знаменского сельского Совета депутатов. Начальник сельскохозяйственного филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

Недавно он высказался о молодёжной политике:

«Предстоящий форум — Всебелорусское народное собрание — важное событие, на котором будут определены основные приоритеты развития страны на будущее пятилетие. С моей точки зрения, среди первостепенных вопросов, которые необходимо обсудить на форуме, — молодёжная политика.

К сожалению, немало молодых людей поглощено интернетом, что так или иначе влияет на их психологию, формирование ценностей и ориентиров в жизни. Придя на работу, они хотят всего и сразу. А ведь так не бывает. Люди моего поколения были большими энтузиастами, мы стремились всего достичь сами, были настоящими патриотами своей страны". Полную цитату читайте здесь.

Дмитрий Цариков

— депутат Слуцкого районного Совета депутатов. Уже около 24 лет заведует хирургическим отделением Слуцкой центральной районной больницы.

Окончил Гродненский медицинский институт в 1986 году (сейчас это университет). Потом год проходил интернатуру в Минской областной клинической больнице. В 1987 году приехал по распределению в Слуцк. В 1997 году стал заведующим хирургическим отделением.

В 2019 году был признан лучшим хирургом Беларуси. За свою работу награждён грамотами Миноблисполкома, Минздрава, удостоен звания «Отличник здравоохранения Беларуси».

«Кур'ер» делал большое интервью с Дмитрием Цариковым. Его можно прочитать по ссылке.

Дмитрий Чирец

— депутат Слуцкого районного Совета депутатов. С ноября 2016 года работает директором Слуцкого хлебозавода. До этого занимал пост директора ОАО «Витко-Агро».

Дмитрий Чирец также высказался о ВНС:

«Наша страна развивается, улучшается качество жизни, и это показатель того, что в Беларуси выбран правильный курс. Для истории 20−25 лет — маленький период, а как разительно за это время изменилась жизнь в нашей стране, вырос уровень благосостояния людей. Политика государства направлена на заботу о человеке, созданы необходимые условия для обеспечения достойной жизни. Как говорится, нужно только работать, не лениться, ответственно относиться к делу и двигаться дальше». Полная цитата — здесь.

Василий Радюк

Василий Анатольевич Радюк — депутат Слуцкого районного Совета депутатов. Директор Сельского строительного комбината (ССК) УП «Минскоблсельстрой». До этого был директором Слуцкого предприятия мелиоративных систем.

Алла Шульгат

Алла Евгеньевна Шульгат — депутат Сорогского сельского Совета депутатов. Заведующая центральным складом ОАО «Сороги-Агро».