От Слуцкого района на Всебелорусское народное собрание поедут 13 человек. Что о них известно

Отдел новостей
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Как сообщает «Слуцкий край», 29 декабря Слуцкий райсовет депутатов утвердил список участников VI Всебелорусского народного собрания от Слуцкого района. Оно состоится 11−12 февраля в Минске. Всего от нашего района на ВНС поедут 13 человек. Это депутаты всех уровней. «Кур'ер» собрал общедоступную информацию о них.

Борис Блахин

Участники Всебелорусского народного собрания от Слуцкого района. Кто эти люди
Борис Блахин. Фото: Алесь Достанко
Борис Брониславович Блахин — депутат Минского областного и Слуцкого районного Совета депутатов. Уже 30 лет возглавляет Слуцкий государственный колледж.

В 2008 году он награждён медалью «За трудовые заслуги». В 2013-м — получил звание «Человека года Минщины». В 2015 году — награждён орденом Почёта за многолетний и плодотворный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, заслуги в развитии образования.

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Юрий Бондаренко

Участники Всебелорусского народного собрания от Слуцкого района. Кто эти люди
Юрий Бондаренко. Фото: сайт РОО «Белая Русь»
Юрий Николаевич Бондаренко — депутат Слуцкого районного Совета депутатов. Уже около 14 лет является директором дочернего унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие № 3» УП «Минскоблсельстрой». Это предприятие эксплуатирует, в числе прочего, спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин» и общежитие рядом с ним.

Также он является заместителем председателя Слуцкой районной организации РОО «Белая Русь».

Денис Василевич

Фото: Слуцкий РОВД
Денис Сергеевич Василевич — депутат Кировского сельского Совета депутатов. Инспектор уголовно-исполнительной инспекции отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома.

Наталья Воронецкая

Участники Всебелорусского народного собрания от Слуцкого района. Кто эти люди
Наталья Воронецкая. Фото: «Слуцкі край»
Наталья Георгиевна Воронецкая — депутат Слуцкого районного и Греского сельского Советов депутатов.

Наталья Воронецкая родилась и выросла в деревне Маяк Слуцкого района, сообщает «СБ». После окончания школы поступила в институт народного хозяйства имени Куйбышева, работала по специальности, а с 1994 года перешла бухгалтером в колхоз имени В. И. Ленина, где и работает по сегодняшний день, но сейчас в качестве специалиста по идеологической работе филиала «Подсобное сельское хозяйство» ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

Сайт ВНС публикует высказывание Натальи Воронецкой о Всебелорусском народном собрании:

«На VI Всебелорусском собрании будет определяться дальнейший путь развития государства. За последние пять лет многое сделано в стране по различным направлениям.

В Беларуси активно благоустраивают города и деревни. Хотелось бы, конечно, чтобы продолжилась программа строительства домов в сельских населённых пунктах для молодых семей, молодых работников. Бесспорно, это будет содействовать закреплению кадров на селе.

Немаловажным фактором, на мой взгляд, является и организация досуга молодёжи. Необходимо поднимать уровень жизни на селе. Больше внимания уделять подрастающему поколению: организовывать для ребят клубы по интересам. Ведь не каждый родитель может отвезти ребёнка в районный центр на занятия в художественную, спортивную школу".

Николай Воронько

Участники Всебелорусского народного собрания от Слуцкого района. Кто эти люди
Николай Воронько
Николай Фёдорович Воронько — депутат Слуцкого районного Совета депутатов. Больше 10 лет работает директором Слуцкого ЖКХ.

До этого он возглавлял УП «Металлист», центральную котельную города. Работал заместителем председателя горисполкома, курируя жилищно-коммунальный сектор.

Елена Гатило

Участники Всебелорусского народного собрания от Слуцкого района. Кто эти люди
Елена Гатило. Фото: сайт ГУО «Ясли-сад № 13 г. Слуцка»
Елена Фёдоровна Гатило — депутат Слуцкого районного Совета депутатов. Работает заведующей ГУО «Ясли-сад № 13 г. Слуцка».

Татьяна Гурбо

Татьяна Гурбо — слева. Фото: «Беларусь Сегодня»
Татьяна Игоревна Гурбо — депутат Слуцкого районного Совета депутатов. Председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса.

Владимир Гуркин

Участники Всебелорусского народного собрания от Слуцкого района. Кто эти люди
Случчанин Владимир Гуркин освоил новое для нашей страны производство по утилизации автомобильных шин. Фото: Анастасия Орловская
Владимир Михайлович Гуркин — депутат Слуцкого районного Совета депутатов. Директор Торгового дома «Тройка-Маркет». Владеет производством по переработке шин в районе 12-го городка и агроусадьбой «Слуцкий страус».

Валерий Михалькевич

Валерий Михалькевич: «Приоритетный вопрос – воспитание молодежи», Слуцк
Валерий Михалькевич. Фото: Слуцкий районный исполнительный комитет
Валерий Константинович Михалькевич — депутат Знаменского сельского Совета депутатов. Начальник сельскохозяйственного филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

Недавно он высказался о молодёжной политике:

«Предстоящий форум — Всебелорусское народное собрание — важное событие, на котором будут определены основные приоритеты развития страны на будущее пятилетие. С моей точки зрения, среди первостепенных вопросов, которые необходимо обсудить на форуме, — молодёжная политика.

К сожалению, немало молодых людей поглощено интернетом, что так или иначе влияет на их психологию, формирование ценностей и ориентиров в жизни. Придя на работу, они хотят всего и сразу. А ведь так не бывает. Люди моего поколения были большими энтузиастами, мы стремились всего достичь сами, были настоящими патриотами своей страны". Полную цитату читайте здесь.

Дмитрий Цариков

Фото из семейного архива Цариковых
Дмитрий Вячеславович Цариков — депутат Слуцкого районного Совета депутатов. Уже около 24 лет заведует хирургическим отделением Слуцкой центральной районной больницы.

Окончил Гродненский медицинский институт в 1986 году (сейчас это университет). Потом год проходил интернатуру в Минской областной клинической больнице. В 1987 году приехал по распределению в Слуцк. В 1997 году стал заведующим хирургическим отделением.

В 2019 году был признан лучшим хирургом Беларуси. За свою работу награждён грамотами Миноблисполкома, Минздрава, удостоен звания «Отличник здравоохранения Беларуси».

«Кур'ер» делал большое интервью с Дмитрием Цариковым. Его можно прочитать по ссылке.

Дмитрий Чирец

Фото: Алесь Достанко
Дмитрий Демьянович Чирец — депутат Слуцкого районного Совета депутатов. С ноября 2016 года работает директором Слуцкого хлебозавода. До этого занимал пост директора ОАО «Витко-Агро».

Дмитрий Чирец также высказался о ВНС:

«Наша страна развивается, улучшается качество жизни, и это показатель того, что в Беларуси выбран правильный курс. Для истории 20−25 лет — маленький период, а как разительно за это время изменилась жизнь в нашей стране, вырос уровень благосостояния людей. Политика государства направлена на заботу о человеке, созданы необходимые условия для обеспечения достойной жизни. Как говорится, нужно только работать, не лениться, ответственно относиться к делу и двигаться дальше». Полная цитата — здесь.

Василий Радюк

Василий Анатольевич Радюк — депутат Слуцкого районного Совета депутатов. Директор Сельского строительного комбината (ССК) УП «Минскоблсельстрой». До этого был директором Слуцкого предприятия мелиоративных систем.

Алла Шульгат

Алла Евгеньевна Шульгат — депутат Сорогского сельского Совета депутатов. Заведующая центральным складом ОАО «Сороги-Агро».