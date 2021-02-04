В деревне под Слуцком сгорел жилой дом. Фото

В ночь на четверг, 4 февраля, в деревне Весея на улице Гагарина загорелся жилой дом.

Сообщение о пожаре поступило в 1.56, сообщили «Кур'еру» в Слуцком РОЧС.

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Когда спасатели прибыли на место пожара, дом горел открытым пламенем.

Загорание локализовано и ликвидировано работниками Слуцкого РОЧС.

Причина пожара устанавливается. Огонь уничтожил кровлю и имущество в доме.

Слуцкий районный отдел по ЧС напоминает случчанам о важности и необходимости содержания домовладений в пожаробезопасном состоянии и соблюдении правил пожарной безопасности. Будьте бдительны и осторожны при использовании открытого огня, соблюдайте правила безопасности и установите в своём доме автономный пожарный извещатель.