Что будет, если сдерживать себя при чихании? Врач отвечает на простой вопрос

После прихода пандемии коронавируса чихать (особенно в общественных местах) люди стали гораздо сдержаннее. Медики при желании чихнуть рекомендуют прикрывать рот платком, салфеткой или локтем. Но сдерживать рефлекс не здорово, рассказывает Мария Зайцева, врач-оториноларинголог.

— Чихание — защитный безусловный рефлекс человека и высших животных, обеспечивающий удаление из верхних дыхательных путей пыли, слизи и других раздражающих агентов путем форсированного выдоха (преимущественно через носоглотку) после короткого глубокого вдоха. Проще говоря, это механизм защиты и очищения.

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Почему чихание вредно сдерживать? Во время чихания создается поток воздуха. Если закрыть рот и нос, то в полости носа возникает большое давление, которое может протолкнуть слизь из носа в носоглотку, где открываются слуховые трубы. Эти трубы идут непосредственно в барабанную полость, поэтому слизь может вызвать воспаление как слуховой трубы (евстахиит), так и полости среднего уха (средний отит). Опять же из-за повышенного давления в полости носа у людей со слабыми сосудами могут начаться носовые кровотечения.

Попадание слизи из полости носа в пазухи (если при этом она содержит патогенные микроорганизмы) может спровоцировать, к примеру, верхнечелюстной синусит (гайморит, фронтит и т. д. ).

Помимо этого, при чихании с закрытым носом и ртом повышается внутричерепное давление, что может негативно сказаться на сосудах головного мозга, сетчатки — особенно если человек уже имеет какие-то связанные проблемы.

В практике нередки и внутренние ушибы гортани, когда после чихания появляется резкая боль в области шеи, гортани, ощущается ком в горле.