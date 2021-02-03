Читатель поблагодарил «Кур'ер» за помощь в решении проблемы с уличным освещением в его деревне под Слуцком

Случчанин Геннадий Реутский, житель деревни Придирки, пришёл в нашу редакцию во вторник, 2 февраля. Он рассказал, что буквально через два дня после публикации по его обращению на сайте «Кур'ера» проблема была решена.



«Я вам очень благодарен за свет, — сказал Геннадий Реутский. — Вашу газету покупаю и читаю постоянно».

О каком обращении читателя речь

В середине января «Кур'ер» рассказывал, как в течение пяти месяцев на улице Геннадия Реутского трижды гас свет. Каждый раз выполнения заявки на восстановление освещения пенсионер ждал практически месяц. Один раз даже из фонаря полетели искры. «Такие страшные, как фейерверк», — рассказывал случчанин.

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Разобраться с постоянно гаснущим уличным освещением в деревне Придирки «Кур'еру» обещал начальник Слуцких электросетей. «Проедем. Посмотрим ситуацию. Спланируем, чтобы в ближайшее время ему и соседям что-то сделать», — говорил Геннадий Пац. Как видно, обещание он сдержал.

РАНЕЕ. «Полетели искры, такие страшные, как фейерверк». Уличный фонарь и мистика в деревне под Слуцком