Как я поспорил с отцом из-за Навального и как без слов мы поняли друг друга насчёт Неронского

Прихожу сегодня ночью домой и говорю отцу: «Володе Неронскому дали три года». А отец мне: «И Навальному почти столько — три с половиной».

— Эх, такое совпадение, — говорю, имея в виду обоих.

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— А что он хотел? Чего он не являлся отмечаться?

И тут понеслось… Он же советский милиционер… И так спорили, что мы типа не из «Белоруссии», а граждане РФ.

Он мне про УК, УПК и всё остальное. И как это всё на практике работает, и как Навального 60 раз прощали, а на 61-й терпение кончилось.

А я ему про Европейский суд по правам человека и как это связано со статьёй 15 параграфом 4 Конституции РФ. Потом рассказал про всю последовательность событий после отравления и о причинах, почему он не мог явиться, и как прислал во ФСИН все нужные документы. Про коррупцию в РФ, правовой дефолт и работу пропаганды.

Но мы не поссорились. Сумели вовремя остановиться и больше к разговору не возвращались. Я даже не знаю, убедил ли его в чём-то или хотя бы он задумался о новых вводных.

Скажите, мне узнавать, что он думает после этого?

Кстати, да. Про Вову Неронского мы не спорили.

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