В садах и школах Беларуси увеличили нормы расходов на питание

Соответствующее постановление принято Советом Министров 1 февраля и официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Денежные нормы расходов на питание в день для обучающихся в школах, гимназиях, лицеях увеличатся с 2,67 до 2,86 рубля, передаёт БелТА.

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На одного обучающегося в яслях, яслях-садах, детсадах, дошкольных центрах развития ребёнка увеличены до 2,75 до 4,3 рубля (ранее 2,5−3,91 рубля) в зависимости от возраста ребёнка и длительности пребывания в дошкольном учреждении.

Расходы на питание в санаторных яслях-садах, санаторных детсадах, санаторных группах с длительностью пребывания 12−24 часа увеличатся до 4,13 рубля (1−2 года) и 4,97 рубля (3−6 лет). До этого они составляли 3,72 рубля и 4,69 рубля.

Также вырастут денежные нормы расходов на питание участников образовательных мероприятий.