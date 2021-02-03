Беларусбанк начал выдавать ипотеку на жильё. При какой зарплате дадут кредит на 50 тысяч рублей

На днях Беларусбанк сообщил о появлении нового продукта «Ипотека Экспресс». Процентная ставка — 21% годовых. Максимальный срок кредитования — 20 лет. Какой должна быть зарплата, чтобы получить этот кредит?

Под какое жильё выдают ипотеку

TUT.BY узнал, что ипотеку можно получить на жильё как на первичном рынке, так и на вторичном. Речь идёт как про квартиры, так и про дома. «Кредит предоставляется только на целое жилое помещение. На часть дома или квартиры кредит не предоставляется», — уточнили в банке.

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Кредит могут получить как белорусы, так и постоянно проживающие в нашей стране иностранцы, у которых есть постоянный источник дохода в Беларуси.

Ипотека может быть до 100% от стоимости жилья, но в пределах платёжеспособности кредитополучателя.

Учитывают ли доход родственников?

Не учитывают. Банку для определения платёжеспособности кредитополучателя нужно предоставить справку о зарплате за 3 последних месяца. В совокупный доход кредитополучателя не включают доходы родственников. При ипотеке в принципе не предусмотрено поручительство. Учитываются только доходы кредитополучателя. Это может быть не только зарплата, но и доход от официальной подработки или ИП, другие официальные доходы.

При расчёте суммы кредита также учитываются платежи по полученным кредитам, если есть непогашенные, а также есть ли удержания по исполнительным листам, выплаты на алименты.

Основной долг выплачивается равными долями, уплата процентов — на остаток. Штрафные санкции за досрочное погашение не предусмотрены.

Погашать кредит нужно со следующего месяца после его получения.

Какой должна быть зарплата для ипотеки

У кредитополучателя должна быть весьма солидная зарплата, чтобы получить ипотеку до 100% от стоимости жилья.

По приблизительным подсчётам, если нужна ипотека на 50 тысяч рублей, то средний доход кредитополучателя должен быть около 2170 рублей. Первый платёж будет в пределах 1080 рублей. Проценты за весь период пользования кредитом — 20 лет — составят около 209 тысяч рублей. Если выплачивать быстрее, то сумма процентов может измениться в меньшую сторону.

При средней зарплате по стране в декабре прошлого года в 1268 рублей (сумма после уплаты всех обязательных вычетов) максимальная сумма кредита будет около 29,3 тысячи рублей. Первый платёж составит около 634 рублей, а проценты за 20 лет пользования кредитом составят около 122 тысяч рублей. Уточним, что расчёты приблизительные, они сделаны на онлайн-калькуляторе банка.

А индивидуальные предприниматели могут оформить ипотеку?

Да, могут. Нужно предоставить в банк копии свидетельства о госрегистрации, сведения о доходах ИП, справку обслуживающего банка о движении средств по текущему счёту за последние три месяца.

Если же ИП работает без открытия счёта или не получал деньги на него, то надо предоставить налоговую декларацию за последний отчётный период.

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