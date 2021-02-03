В Любани ребёнок получил сотрясение мозга из-за того, что с крыши школы на него упала сосулька

В одной из школ Любанского района на ребёнка упала сосулька. Школьник получил сотрясение мозга. Об этом сообщает «Голас Любаншчыны».

Прокуратура Любанского района провела проверку и установила, что должностные лица и работники школы не принимают нужные меры по исполнению законодательства о защите прав детей и молодёжи, профилактике травматизма от внешних причин.

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Виктор Пастухов, старший помощник прокурора Любанского района, сообщил, что в один из дней января 2021 года в приёмное отделение УЗ «Любанская ЦРБ» доставили учащегося. На него упала наледь с козырька крыши школы, из-за которой он получил сотрясение мозга.

Проверка показала, что после того, как ребёнок получил повреждения, руководство школы не приняло никаких мер по устранению причин и условий, способствующих травматизму.

Тогда прокурор вынес предписание в адрес директора школы. Выявленные нарушения незамедлительно устранили. Кроме этого, были приняты меры по организации надлежащей работы, а виновное лицо, которое не обеспечило создание безопасных условий, привлекли к дисциплинарной ответственности.