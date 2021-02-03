Кот и две кошки ищут дом и заботливых хозяев. Люди, отзовитесь

Газета «Кур'ер» продолжает цикл публикаций про животных, которые ищут дом и хозяев. Если вы мечтали о питомце — самое время его приобрести.

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Это голубоглазый кот Зефир. Ему чуть меньше двух лет, здоров, кастрирован, приучен к лотку, обработан от паразитов. Очень любит общаться с людьми. Телефон: (8029) 184 81 61.

Кошка Василиса ищет дом! Здорова, обработана от паразитов. Ей около года. У неё очень мягкая шерсть, как у ангорки. Самая ласковая, но в то же время игривая кошка. Лучше питомца вам не найти. Телефон: (8029) 184 81 61.

Молодая стерилизованная кошка Юся, очень шустрая, любопытная, любит активные игры, с другими котами дружит. Не очень ручная, но на диван рядом приходит полежать. Ест сухой и влажный корм. К лотку приучена. Телефон: (8044) 486 12 08.

Партнёр рубрики «В добрые руки» — ветеринарный центр NEW ЙОРК в Солигорске