Бюджет Слуцкого района-2021. Какие сферы получат больше денег, а какие — меньше

Местный Совет депутатов утвердил размер бюджета Слуцкого района на 2021 год по расходам в сумме 144 983 815 белорусских рублей — в эквиваленте $ 55,1 млн по курсу Нацбанка на 3 февраля.



Бюджет, в сравнении с прошлым годом (бюджет-2020), увеличился на 4 303 272 рубля (в эквиваленте более $ 1,6 млн по курсу Нацбанка на 3 февраля). Но если сравнивать именно в долларовом эквиваленте, то он, наоборот, уменьшился — на $ 8,7. Было — $ 63,9 млн (по курсу Нацбанка на 17 февраля 2020 года), стало — $ 55,1.

ТОП-3 расхода — образование, медицина и ЖКХ

Самые большие расходы запланированы на образование. Оно заберёт около 40,3% денег из бюджета (58,4 млн рублей). Вторая крупная статья расходов (около 27,2%) — здравоохранение (39,5 млн рублей). Третья (около 14,4%) — жилищно-коммунальное хозяйство (20,9 млн рублей).

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Сферы, которые получат больше денег, чем в прошлом году

По сравнению с прошлогодним бюджетом расходы на раздел бюджета:

«Другая общегосударственная деятельность» увеличились на 2,7 млн рублей (около 3 млн руб. — вместо 239 тыс. руб.). В этом году дошкольное образование получит на 1,9 рублей больше, чем в 2020-м (18,8 млн руб. — вместо 16,98 млн руб.). А медицинская помощь населению — на сумму более 1 млн рублей (39,5 млн руб. — вместо 38,4 млн руб.).

Сферы, которые получат меньше денег, чем в прошлом году

В этом году по проекту районного бюджета:

Общее среднее образование недополучит 2,1 млн рублей по сравнению с 2020-м (33,6 млн руб. — вместо 35,7 млн руб.). Раздел «Другие вопросы в области образования» — 1,4 млн рублей (634 тыс. руб. — вместо 2,1 млн). А «Помощь в обеспечении жильём» получит меньше на 273,8 тысячи рублей, чем в прошлом году (437,6 тыс. руб. — вместо 711,3 тыс. руб.).

А кто ничего не получит из районного бюджета

На 2021 год на средства массовой информации, периодическую печать и издательства ничего не запланировано выделять из бюджета Слуцкого района. Но это не значит, что они не получат финансирование из областного или республиканского бюджетов.

Обновлено в 15.19.