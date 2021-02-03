С 8 февраля снова будут ходить поезда в Россию. А ещё увеличится количество авиарейсов

С 8 февраля 2021 года на взаимной основе возобновят пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Минск—Москва—Минск и по маршруту Москва—Калининград, Калининград—Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Также будет возобновлено воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта. А рейсов Москва—Минск станет больше — до пяти раз в неделю.

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Как пишет TUT. BY, сейчас добраться из Минска в Россию можно самолётом и только в Москву. «Белавиа» летает три раза в неделю в аэропорт Домодедово — по понедельникам, средам и пятницам. Ещё три раза в неделю летает «Аэрофлот» — по четвергам, субботам и воскресеньям в аэропорт Шереметьево.

Железнодорожное сообщение было приостановлено ещё весной 2020 года, во время первой волны коронавируса.