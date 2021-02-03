Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 4 февраля. Обзор

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Как сельчане отстаивают магазин

Дневник случчанки, которой уже нет

Надо ли делать ремонт перед продажей квартиры

Перманентный макияж и татуаж. В чём различия?

Што пісаў першы беларускі мемуарыст пра Случчыну

В деревне Замостье 26 января прошло собрание. На нём жители сельсовета просили представителей Слуцкого комбината хлебопродуктов не забирать у них магазин «Виктория». Те же объясняли, что если магазин «Виктория» закроется, то в этом здании откроется магазин «КХП-трейд», где тоже будут все необходимые товары. К соглашению стороны так и не пришли. Рассказываем, с чего начался конфликт и почему здание сельмага стало камнем преткновения.Случчанка Анастасия Демидович мечтала о путешествиях, семье и ребёнке. В 28 лет девушке поставили диагноз «саркома с поражением спинного мозга, позвоночника и ребра». Полтора года она пыталась победить рак, но в 29 лет 29 августа 2020 года умерла. По просьбе «Кур'ера» Анастасия вела записи, в которых рассказывала, как бо­ролась с болезнью, что чувствовала. С разрешения родственников мы публикуем их.Перед продавцами недвижимости часто стоит вопрос: а стоит ли делать ремонт? Существует мнение, что квартиру с ремонтом можно продать дороже. Так ли это? И какой ремонт сделать? Потратиться на капитальный или достаточно косметического?Перманентный макияж и татуаж — нововведения в косметологии. Многие считают понятия одинаковыми, однако у них есть существенные различия. Чем отличается перманентный макияж от татуажа, о преимуществах стойкого макияжа и способе его нанесения рассказала Ирина Гуреева, мастер-тренер, участница международных конференций и конгрессов, призёр чемпионатов мира по перманентному макияжу.

7 лютага спаўняецца 475 гадоў з дня нараджэння пісьменніка і грамадскага дзеяча Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай Фёдара Міхайлавіча Еўлашоўскага (1546−1619). Для случчан яго асоба цікавая тым, што ў сваіх мемуарах ён не абмінуў увагай і наш край.